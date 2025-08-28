  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۱

برگزاری تنها تمرین تیم ملی ایران قبل از شروع تورنمنت کافا

تیم ملی فوتبال ایران تمرین یک ساعته ای را در تاجیکستان پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نخستین تمرین تیم ملی ایران در استادیوم اختصاصی باشگاه استقلال تاجیکستان از ساعت ۱۷ به وقت محلی در حالی برگزار شد که محل تمرین حدود ۳۰ دقیقه با مرکز شهر دوشنبه تاجیکستان فاصله داشت.

تمرین امروز یک ساعت طول کشید که مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش به همراه مجید علیاری در جمع بازیکنان حاضر شدند.

*تنها تمرین تیم ملی ایران قبل از بازی با افغانستان، بیشتر به انجام ریکاوری بدنی بازیکنان اختصاص داشت.

*بازیکنان تنها حدود ۲۰ دقیقه تمرین تاکتیکی را برای بازی فردا مرور کردند تا فردا جمعه نخستین بازی خود را در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ برگزار کنند.

تیم ملی ایران و افغانستان فردا جمعه ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تاجیکستان در گروه B به مصاف هم می‌روند.

