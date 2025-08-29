ترکیب متفاوت ایران برابر افغانستان؛ فرصتی برای خودنمایی چند بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کافا ۲۰۲۵ با حضور هشت تیم برگزار میشود و ایران در گروه B باید به میزبانی تاجیکستان مقابل تیمهای ملی این کشور، افغانستان و هند صفآرایی کند. تیم ملی ایران در اولین بازی خود ساعت 15:30 دقیقه امروز جمعه به مصاف افغانستان خواهد رفت.
بر اساس برنامه، تیمهای صعودکننده راهی مرحله نهایی خواهند شد و دیدار فینال نیز در ازبکستان برگزار میشود؛ جایی که در صورت صعود ایران، احتمال تقابل با ازبکها وجود دارد.
تورنمنتی برای رشد آسیای مرکزی جز ایران!
ایده برگزاری مسابقات کافا، با هدف توسعه فوتبال در آسیای مرکزی به ویژه در ردههای پایه شکل گرفت. رقیبان ایران طی سالهای اخیر در همین ردهها بیشترین بهره را از این رقابتها برده و در کنار نتایج مثبت، با چالش رشد و پیشرفت رقبای منطقهای هم مواجه شده است.
اما ماجرا برای تیم ملی بزرگسالان کمی متفاوت است. ایران به عنوان دومین تیم آسیایی راهیافته به جام جهانی ۲۰۲۶ نیازمند بازیهای جدیتر و تدارکات سطح بالا بود. با این حال، همزمانی تورنمنت کافا با جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا دست امیر قلعهنویی را بسته و باعث شده او ترکیبی متفاوت را روانه این رقابتها کند.
تیم «ب» ایران
دعوت از بازیکنان جوانی چون محمد خدابندهلو، مجید علیاری، مهران احمدی و علیرضا کوشکی و احمد گوهری در کنار غیبت نامهای بزرگی مثل علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده، مهدی قایدی و سامان قدوس، چهرهای تازه به تیم ملی داده است. همین تغییرات باعث شده برخی کارشناسان از این تیم با عنوان تیم ملی «ب» یاد کنند؛ تیمی که شباهت چندانی به ترکیب اصلی ایران نخواهد داشت.
فرصت برای نسل جدید
با این حال نباید فراموش کرد که کافا، حتی با ترکیب متفاوت، میتواند اهمیت بالایی داشته باشد. تجربه نشان داده چنین تورنمنتهایی فرصتی است برای محک خوردن نسل تازه و پرورش بازیکنانی که شاید در آینده نزدیک نقشآفرین اصلی تیم ملی باشند. خود قلعهنویی هم تأکید کرده که کافا آخرین دروازه ورود به تیم ملی است؛ به همین دلیل عملکرد این بازیکنان در تاجیکستان میتواند آینده آنها در تیم اصلی را رقم بزند.
شاید ترکیب کنونی ایران در کافا بیش از هر چیز به یک تیم جوان و در حال آزمون شباهت داشته باشد، اما همین تورنمنت میتواند پلی باشد برای ساختن نیمکتی قویتر و آمادهتر در مسیر جام جهانی. اگرچه هواداران شاید انتظار تیمی قدرتمند را داشته باشند، اما واقعیت این است که کافا برای ایران، بیش از یک تورنمنت دوستانه، یک آزمایش برای آینده فوتبال ایران خواهد بود.
اسامی دعوت شدگان به اردو
پیام نیازمند، سید حسین حسینی، نیما میرزازاد، امید نورافکن، محمد نادری، امین حزباوی، عارف آقاسی، محمدحسین کنعانی، علی نعمتی، آریا یوسفی، رامین رضائیان، محمد محبی، مهدی هاشمنژاد، علیرضا کوشکی، سامان قدوس، روزبه چشمی، محمد خدابندهلو، محمد قربانی، علیرضا جهانبخش، مهدی محبی، مهدی تیکدری، مهدی طارمی، امیرحسین حسین زاده، مهران احمدی، شهریار مغانلو، علی علیپور و مجید علیاری ۲۷ بازیکنی هستند که به اردوی تیم ملی دعوت شدهاند.
