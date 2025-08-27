ورود کاروان تیم ملی فوتبال ایران به تاجیکستان 



به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی ایران که عصر امروز تهران را برای حضور در تورنمنت کافا ترک کرده بود،پس از حدود دوساعت و نیم پرواز اختصاصی شرکت هواپیمایی وارش ، ساعت ۱۹:۳۵ چهارشنبه وارد شهر دوشنبه تاجیکستان شد و مورد استقبال مسئولان سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و مقامات فدراسیون تاجیکستان قرار گرفت.

همچنین تعدادی از ایرانیان مقیم تاجیکستان نیز به استقبال تیم آمده بودند تا با اعضای تیم عکس یادگاری بگیرند.

رسانه های جمعی تاجیکستان نیز برای پوشش ورود کاروان تیم ملی نیز در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه حاضر شدند.

شاگردان امیر قلعه نویی پس از استقرار در هتل محل اقامت خود از فردا تمرینات خود را برای حضور در کافا ۲۰۲۵ آغاز می کنند.