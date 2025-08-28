  1. ورزش
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۶

پیروزی تیم فوتسال جوانان بانوان ایران در دیداری تدارکاتی

ملی پوشان جوان فوتسال بانوان ایران امروز و در دیداری تدارکاتی پیروز میدان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، صبح امروز (پنجشنبه) و در سالن فوتسال کمپ تیم‌های ملی، تیم فوتسال جوانان بانوان در چارچوب دیداری تدارکاتی به مصاف تیم امید تهران رفت و در پایان با نتیجه پرگل ۹ بر صفر به پیروزی دست یافت.

گل‌های تیم شریف در این مسابقه توسط نیایش رحمانی (۲ گل)، نرگس امیرمحسنی (۲ گل)، سارینا زارع حقیقی (۲ گل)، ستایش رضایی صلاحی، حدیث یاری سرارودی و طناز باقری‌نیا به ثمر رسید.

این مسابقه با هدف افزایش هماهنگی تیمی و بررسی شرایط فنی بازیکنان برگزار شد و شاگردان شریف با اجرای برنامه‌های تاکتیکی کادر فنی توانستند عملکردی منسجم و قدرتمندانه از خود به نمایش بگذارند.

