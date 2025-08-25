حضور شهرزاد مظفر در اردوی تیم ملی فوتسال نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دور جدید تمرینات تیم ملی فوتسال دختران نوجوان از عصر روز گذشته در مرکز ملی فوتبال در حالی آغاز شده است که فاطمه شریف، سرمربی تیم برای دومین مرحله از اردوی آماده سازی از ۲۰ بازیکن نوجوان دعوت کرد.
به همین منظور ملیپوشان امروز از ساعت ۱۱:۳۰ تمرین خود را زیر نظر فاطمه شریف، سرمربی تیم در حالی آغاز کردند که شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بزرگسالان امروز در تمرین حضور یافت و از نزدیک تمرینات این تیم را نظاره کرد.
ابتدای تمرین با گرمکردن و بدنسازی با هدف توان هوازی همراه بود و سپس بازیکنان وارد بخش اصلی تمرین شدند که محور آن کار روی فاز حمله بود.
در این بخش، بازیکنان بهطور هدفمند روی تاکتیکهای گروهی دو نفره و سه نفره کار کردند تا هماهنگی و تنوع بیشتری در حملات تیمی ایجاد شود. کادر فنی در طول تمرین تاکید ویژهای بر تصمیمگیری سریع، ایجاد فضا و پاسهای ترکیبی داشت و بازیکنان نیز با انگیزه بالا این برنامهها را اجرا کردند.
اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان که با هدف حضور پرقدرت در بازیهای آسیایی جوانان در حال برگزاری است، تا روز پنجشنبه ۶ شهریورماه در مرکز ملی فوتبال ادامه خواهد داشت.
