احیای صنعت کاغذ و گسترش صادرات در غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در ادامه برنامه بازدیدهای میدانی «چهارشنبههای اقتصادی» عصر چهارشنبه و در بازدید از شرکت «صنایع کاغذ غرب» بر ضرورت احیای صنعت کاغذ و توسعه صادرات در غرب کشور تأکید نمود.
در این بازدید، مدیران شرکت گزارشی جامع از سابقه فعالیت، میزان سرمایهگذاری و روند پیشرفت طرح ارائه کردند. بر اساس این گزارش، میزان سرمایهگذاری انجامشده در این مجموعه به حدود ۱۲۶ میلیون دلار میرسد. همچنین به توقف تولید از سال ۱۳۸۱ و اقدامات صورتگرفته برای راهاندازی مجدد در سال ۱۳۸۲ اشاره شد.
در ادامه، مدیران شرکت از انعقاد قرارداد همکاری با یک شرکت مشاور ایتالیایی و اجرای طرح نوسازی خطوط تولید طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ خبر دادند؛ اقدامی که در راستای ارتقای فناوری و بازسازی کامل زیرساختهای صنعتی این مجموعه صورت گرفت.
استاندار کرمانشاه در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت راهبردی صنعت کاغذ در تأمین نیاز داخلی کشور بیان کرد: احیای کامل این واحد صنعتی میتواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، زمینه توسعه صادرات غیرنفتی در غرب کشور را فراهم کند.
وی افزود: تحرک دوباره صنایع مادر از جمله صنعت کاغذ، برای حفظ توازن تولید و کاهش وابستگی به واردات یک ضرورت است و دولت حمایت همهجانبه خود را برای فعالسازی کامل ظرفیتهای این مجموعه ادامه خواهد داد.
حبیبی همچنین خواستار هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی برای تسریع در روند احیای این صنعت شد و خاطرنشان کرد: بازگشت صنایع بزرگ به چرخه تولید نه تنها ارزش اقتصادی بالایی دارد، بلکه موجب ثبات اشتغال و ارتقای شاخصهای توسعه صنعتی استان خواهد شد.
