رونمایی از کتاب «یکی مرد جنگی» در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، آئین رونمایی از کتاب «یکی مرد جنگی» اثر سجاد خالقی در حوزه هنری چهارمحال و بختیاری برگزار شد. این کتاب، روایتی مستند و متفاوت از زندگی شهید عبدالرسول زرین، ملقب به «صیاد خمینی» و یکی از برجستهترین تکتیراندازان دوران دفاع مقدس است.
«یکی مرد جنگی» حاصل بیش از یک دهه پژوهش و مصاحبههای میدانی نویسنده با همرزمان شهید زرین است. این اثر، نه صرفاً در پی ثبت رکوردهای نظامی، بلکه در جستوجوی حقیقت انسانی و فلسفهای است که در سکوت یک قهرمان نهفته است.
خالقی در مقدمه کتاب مینویسد: «اگر به دنبال اثبات اینکه زرین بهترین تکتیرانداز دنیاست آمدهاید، کتاب را اشتباه انتخاب کردهاید. زرین هم بهترین است و هم نیست.»
وی تأکید دارد: شهید زرین هیچگاه به تعداد شلیکها یا فاصله تیراندازی افتخار نکرده و نگاهش به جنگ، فراتر از خشونت و رقابت نظامی بوده است. او تنها برای دفاع از وطن و مردمش ماشه را میچکاند و هیچگاه به دنبال ثبت نام خود در افتخارات نبود.
در این مراسم، نویسنده کتاب با اشاره به روند نگارش اثر گفت: حدود ۱۰ سال پیش تصمیم به نوشتن گرفتم، اما چالشهای بسیاری باعث وقفه شد. چهار سال پیش، دوباره شروع کردم. ارتباط با خانواده شهید و مصاحبه با همرزمانش، کلید اصلی نگارش بود.
وی افزود: در طول تحقیق، برخی از خاطرات را کنار گذاشتم تا روایت نهایی کتاب، مستند، منسجم و پرکشش باشد. هدف ما ارائه حقیقت ناب و تأثیرگذار بود، نه صرفاً خاطرات پراکنده.
شهید عبدالرسول زرین در سال ۱۳۲۰ در دهدشت از توابع کهگیلویه و بویراحمد متولد شد. پس از تحمل سختیهای دوران کودکی، در اصفهان ساکن شد و با آغاز جنگ تحمیلی به عضویت سپاه درآمد. او در عملیاتهای مختلف در غرب و جنوب کشور حضور داشت و در مرحله دوم عملیات خیبر، در ۱۱ اسفند ۱۳۶۲ به شهادت رسید.
به گفته همرزمانش، زرین در بیش از ۷۰۰ شلیک موفق، فرماندهان و نیروهای تأثیرگذار دشمن را از پای درآورده بود؛ اما هیچگاه از این آمار برای خودنمایی استفاده نکرد. او مردی بیادعا بود که مأموریت را میدید و به آن عمل میکرد.
در بخشی از کتاب آمده است:
زرین با دقت، جای تیربارچی را در تاریکی شب پیدا میکرد و با یک شلیک، مسیر پیشروی نیروها را باز میکرد. مهارتی که نه از آموزش، بلکه از ایمان و تمرکز نشأت میگرفت.
رونمایی از کتاب «یکی مرد جنگی» نه تنها ادای احترام به یک قهرمان ملی است، بلکه فرصتی برای بازخوانی مفاهیم ایثار، اخلاق جنگ و قهرمانی در بستر تاریخ دفاع مقدس محسوب میشود.
