به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نظرزاده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم، پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات احداث تصفیهخانه فاضلاب شماره دو قم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت و تبریک هفته دولت، اظهار کرد: تصفیهخانه شماره دو یکی از مطالبات جدی و دیرینه مردم قم بهویژه ساکنان مناطق مسکن ملی بود که به دلیل تأخیرهای طولانی، اجرای آن بارها به تعویق افتاده بود.
وی افزود: طبق برنامهریزیهای صورتگرفته، این طرح طی مدت ۳۶ ماه تکمیل و به بهرهبرداری خواهد رسید و مناطقی از جمله پردیسان، نیروگاه و بخش قابل توجهی از جمعیت شهر قم را تحت پوشش قرار میدهد و ظرفیت نهایی این تصفیهخانه، ارائه خدمات به بیش از ۴۲۵ هزار نفر است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم با اشاره به اجرای همزمان شبکههای فاضلاب در پروژههای مسکن ملی، تصریح کرد: با راهاندازی این تصفیهخانه، زیرساخت اساسی واحدهای مسکونی جدید فراهم میشود و دغدغه مردم برای تحویل و بهرهبرداری از این واحدها به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت.
نظرزاده همچنین به نقش این پروژه در مدیریت منابع آبی استان اشاره کرد و گفت: بخشی از پساب تولیدی این تصفیهخانه به صنایع مستقر در محور سلفچگان و نیزار اختصاص داده خواهد شد.
وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر کمک به تأمین نیازهای صنعتی، موجب آزادسازی بخشی از منابع آبی و بازگشت آن به چرخه تأمین آب شرب شهر قم خواهد شد.
گفتنی است تصفیهخانه فاضلاب شماره دو قم به عنوان یکی از طرحهای زیربنایی و کلیدی استان، در زمره پروژههای مهم و راهبردی هفته دولت قرار گرفته و اجرای آن میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدماترسانی شهری و کاهش مشکلات زیستمحیطی ایفا کند.
