حل مشکل فاضلاب قم از مطالبات اصلی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی تصفیهخانه پردیسان اظهار کرد: حیات هر موجودی وابسته به آب است و مدیریت منابع آبی یکی از اولویتهای اصلی کشور و منطقه محسوب میشود.
وی افزود: یکی از راهکارهای مهم در این مسیر، توسعه تصفیهخانهها و استفاده از پساب برای مصارف مختلف است.
وی با اشاره به عقبماندگی قم در زمینه فاضلاب نسبت به میانگین کشور افزود: آغاز عملیات اجرایی این پروژه نتیجه پیگیریهای مجمع نمایندگان قم، استاندار و مدیران مربوطه در دولت سیزدهم است و در همین راستا، نخستین بودجه متوازن به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای این طرح اختصاص یافت که با همراهی مسئولان، رقم آن به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
نماینده مردم قم در مجلس، اهمیت اجرای این پروژه را در سلامت عمومی جامعه دانست و تصریح کرد: حل مشکل فاضلاب در محلات مختلف شهر موجب جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز و کاهش تهدیدهایی میشود که سلامت کودکان و شهروندان را به خطر میاندازد.
روانبخش ادامه داد: توسعه تصفیهخانهها علاوه بر آثار بهداشتی، میتواند در کاهش ریزگردها، تأمین آب پایدار برای فضای سبز شهری و همچنین استفاده در مجتمعهای مسکونی مؤثر واقع شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رفع مشکل فاضلاب یکی از مطالبات اصلی مردم قم است و با اهتمام مسئولان، این امید وجود دارد که در آینده نزدیک شهر قم به جایگاه مطلوب و متناسب با استانداردهای ملی در حوزه فاضلاب شهری دست یابد.
