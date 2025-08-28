ظرفیت نیروگاهی در کشور کمتر از ۷۰ هزار مگاوات است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی یزدیخواه، صبح پنجشنبه، در نشست بررسی وضعیت انرژی کشور با اشاره به ظرفیت تولید برق گفت: ظرفیت بهرهبرداری نیروگاهی کشور کمتر از ۷۰ هزار مگاوات است که حاصل یک قرن تلاش به شمار میرود، اگر حتی نیمی از پروژههای در دست اجرا وارد مدار شود، تحول چشمگیری در صنعت برق کشور رقم خواهد خورد.
وی با بیان اینکه شدت مصرف انرژی در کشور بالاست، اظهار داشت: در حالی که تنها دو درصد جمعیت کشور در تهران ساکن هستند، میزان مصرف در این استان بسیار بالاست. در ایام پیک مصرف، مصرف گاز به یک میلیارد متر مکعب میرسد که فشار زیادی بر منابع وارد میکند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نبود اصلاح ساختار مصرف در سالهای گذشته تصریح کرد: سرمایهگذاری کافی در حوزه تولید، انتقال و مصرف انرژی انجام نشده و همین موضوع موجب انباشت مشکلات طی دهههای اخیر و تبدیل آن به مطالبه جدی مردم شده است.
یزدیخواه همچنین با اشاره به دیدار اخیر خود با وزیر نفت از آمادگی مخازن انرژی و توافقات گازی با روسیه و ترکمنستان خبر داد و افزود: با برنامهریزی دقیق میتوان از ظرفیتهای موجود برای مدیریت بحرانهای انرژی بهره برد.
وی توسعه انرژیهای خورشیدی را یکی از ظرفیتهای اشتغالزایی و کاهش بحران انرژی دانست و گفت: در بودجه سنواتی طرحهایی با همکاری کمیته امداد و بسیج پیشبینی شده که بر اساس آن مددجویان با احداث مزارع خورشیدی، برق تولیدی را به دولت بفروشند و از محل درآمد آن اقساط خود را بپردازند.
نماینده مجلس در پایان با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف خاطرنشان کرد: افزایش تعداد مشترکان برق در تهران و پیک بالای مصرف در مراکز تجاری نشان میدهد تا زمانی که مصرف مدیریت نشود، هر میزان تولید نیز پاسخگو نخواهد بود. کاهش پنج درصدی مصرف برق در تهران نشاندهنده ظرفیت بالای همراهی مردم در این زمینه است.
