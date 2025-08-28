به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، ارتش لبنان امروز نخستین بخش از سلاح‌های اردوگاه‌های فلسطینی الرشیدیه، البص و برج شمالی در شهر صور واقع در جنوب لبنان را تحویل گرفت و از این اردوگاه‌ها خارج کرد.

بر اساس این گزارش، تاکنون هفت کامیون حامل سلاح‌های سبک و خمپاره‌های بی ۷ از اردوگاه‌های مذکور خارج و به پایگاه الشواکر وارد شده است.

خلع سلاح اردوگاه‌های فلسطینی با حضور مسئولان وابسته به تشکیلات خودگردان و تنی چند از مسئولان نظامی لبنان صورت گرفت.

چند روز قبل نیز اردوگاه برج البراجنه در ضاحیه جنوبی بیروت خلع سلاح شده بود. این اقدام در راستای اجرای توافق صورت گرفته میان جوزف عون رئیس جمهور لبنان و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در تاریخ ۲۱ مه گذشته انجام می‌شود.