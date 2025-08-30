نیروی انتظامی نوک پیکان تأمین امنیت و آرامش کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، ظهر شنبه در دیدار فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اهتمام جدی پلیس در انجام مأموریتها و مسئولیتهای خود در استان کرمان گفت: اقدامات نیروی انتظامی در حوزه پیشگیری از جرایم، رسیدگی به تخلفات و همچنین تعاملات فرا سازمانی با استانداری و شورای تأمین استان، کاملاً مشهود و قابل تقدیر است.
وی با تأکید بر نقش مهم نیروی انتظامی در ایجاد آرامش و امنیت در استان کرمان افزود: نیروی انتظامی بهعنوان نوک پیکان تأمین امنیت و آرامش، نقشی محوری و شایسته تقدیر در فراهمسازی بستر همکاریهای گسترده ایفا کرده است.
وی با قدردانی از مدیریت سردار موقوفهای افزود: حضور سردار موقوفهای با تعصب، اهتمام ویژه و اقتدار مثالزدنی در انجام مأموریتها، موجب دلگرمی و قوت قلب برای مسئولان استان شده است.
استاندار کرمان با اشاره به شرایط دشوار و پیچیده امروز جامعه، از روند مثبت خدمترسانی و فعالیتهای توسعهای در این استان ابراز خرسندی کرد.
طالبی، گفت: خوشبختانه در استان کرمان شاهد جریان موفق و امیدبخشی از خدمترسانی، تولید و سرمایهگذاری هستیم که توانسته فضای امیدواری و نشاط را در بخشهای مختلف جامعه ایجاد کند.
وی، دستیابی به این موفقیتها را نتیجه همدلی و همراهی دستگاههای اجرایی دانست و تصریح کرد: این دستاوردها مرهون تعامل سازنده و همکاری نزدیک تمامی نهادها و دستگاهها در استان است که زمینهساز تداوم مسیر پیشرفت خواهد بود
طالبی، افزود: این دستاوردها حاصل همت و همکاری صمیمانه دستگاهها است و همه مسئولان با احساس تعهد و مسئولیت، تلاش میکنند تا در شرایط پیچیده امروز، در مسیر تأمین آرامش و امید مردم نسبت به آینده گام بردارند.
استاندار کرمان همچنین با اشاره به سطح مطلوب تعاملات در استان کرمان خاطرنشان کرد: خوشبختانه همکاری میان نیروی انتظامی، استانداری و سایر مجموعهها در بالاترین سطح قرار دارد و این تعاملات بینبخشی، رمز اصلی موفقیتهای کنونی استان است
طالبی، بر ضرورت تقویت همکاریها و تعاملات در مسیر توسعه استان کرمان تأکید کرد و گفت: مسیر پیش رو ممکن است پیچیدهتر شود، از این رو باید با همدلی و آمادگی، خود را برای مواجهه با چالشهای آینده مهیا کنیم.
وی افزود: مردم باید به روشنی ببینند که اتفاقات مثبت در استان کرمان در حال وقوع است و مسئولان در صف نخست خدمترسانی قرار دارند.
استاندار کرمان با تأکید بر نقش امیدآفرینی در جامعه گفت: زمانی که مردم امیدوار باشند و فرصتهای همدلی و همافزایی را تجربه کنند، تهدیدات روانی طراحیشده برای ایجاد ناامیدی، تأثیری بر اراده و ایستادگی آنان نخواهد داشت.
طالبی، افزود: این روحیه امید و همبستگی، مردم را یاری میکند تا با صلابت بیشتری در برابر سختیهای احتمالی آینده بایستند.
وی گفت: اگر امید و نشاط از جامعه گرفته شود، میتواند به عاملی تأثیرگذار و مخرب تبدیل شود، بنابراین در شرایط کنونی، مهمترین وظیفه همه ما، حفظ و تقویت امید مردم به آینده است.
استاندار کرمان خاطرنشان کرد: این امر زمانی تحقق مییابد که مردم مسئولان را در صف نخست خدمترسانی ببینند که در این میان، نیروی انتظامی نیز با درک عمیق از شرایط حساس کنونی، میتواند نقشی مؤثرتر و پررنگتر در تقویت اعتماد عمومی و ایجاد آرامش ایفا کند.
طالبی، با تأکید بر نقش اثرگذار نیروی انتظامی در کنار مردم گفت: مردم باید احساس کنند که نیروی انتظامی همواره همراه آنان است؛ نیرویی که بخشی جداییناپذیر از جامعه بوده و بهترین تعامل را با شهروندان دارد.
وی افزود: خوشبختانه امروز در استان کرمان فضایی مطلوب و سازنده حاکم است که خود میتواند بهترین پشتوانه برای عبور از شرایط موجود باشد.
