به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین نوریزدان امروز پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: عملیات اجرایی تأمین پایدار آب شرب شهر معمولان باهدف تأمین ۲۵ لیتر بر ثانیه شروع شد.
وی گفت: این پروژه مهم شامل حفر، تجهیز و نیرورسانی به یک حلقه چاه عمیق و همچنین اجرای خط انتقال فولادی خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب لرستان با اشاره به اعتبار ۱۵ میلیاردتومانی اختصاصیافته برای این طرح، افزود: پس از بهرهبرداری، این چاه قادر خواهد بود با تأمین پایدار ۲۵ لیتر بر ثانیه آب شرب، نقش مؤثری در بهبود و افزایش ظرفیت آبرسانی به شهر معمولان ایفا کند.
نوریزدان، گفت: پیشبینی ما این است که ظرف سه ماه آینده پروژه به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: اجرای اینگونه پروژهها را گامی مهم در راستای توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان عنوان کرد و گفت: این شرکت با تمام توان در مسیر تحقق اهداف متعالی بخش آب و تأمین امنیت آبی پایدار برای مردم استان لرستان تلاش میکند.
