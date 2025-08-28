  1. استانها
پروژه تأمین آب شرب پایدار «معمولان» تا ۳ ماه آینده افتتاح می‌شود

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان، گفت: پروژه تأمین آب شرب پایدار شهرستان «معمولان» تا سه ماه آینده افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین نوریزدان امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: عملیات اجرایی تأمین پایدار آب شرب شهر معمولان باهدف تأمین ۲۵ لیتر بر ثانیه شروع شد.

وی گفت: این پروژه مهم شامل حفر، تجهیز و نیرورسانی به یک حلقه چاه عمیق و همچنین اجرای خط انتقال فولادی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان با اشاره به اعتبار ۱۵ میلیاردتومانی اختصاص‌یافته برای این طرح، افزود: پس از بهره‌برداری، این چاه قادر خواهد بود با تأمین پایدار ۲۵ لیتر بر ثانیه آب شرب، نقش مؤثری در بهبود و افزایش ظرفیت آب‌رسانی به شهر معمولان ایفا کند.

نوریزدان، گفت: پیش‌بینی ما این است که ظرف سه ماه آینده پروژه به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: اجرای این‌گونه پروژه‌ها را گامی مهم در راستای توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان عنوان کرد و گفت: این شرکت با تمام توان در مسیر تحقق اهداف متعالی بخش آب و تأمین امنیت آبی پایدار برای مردم استان لرستان تلاش می‌کند.

