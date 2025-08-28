  1. استانها
افتتاح خط تولید مواد اولیه دارویی در شرکت «داروپخش» با حضور وزیر کار

کرمانشاه- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در شرکت شیمی‌دارویی داروپخش، خط جدید تولید مواد اولیه دارویی این مجموعه را به بهره‌برداری رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سفر یک‌روزه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان کرمانشاه ظهر پنجشنبه خط تولید مواد اولیه دارویی در شرکت «داروپخش» افتتاح شد.

در جریان این افتتاح، خط تولید مواد اولیه دارویی که به تازگی تکمیل و راه‌اندازی شده است، مورد بهره‌برداری قرار گرفت. مسئولان این شرکت اعلام کردند که با آغاز به کار این خط، ظرفیت تولید برخی اقلام دارویی همچون ویتامین B1 در داخل کشور دو برابر خواهد شد.

مواد اولیه تولیدشده در این واحد صنعتی علاوه بر داروهای انسانی، در ساخت داروهای دامی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. راه‌اندازی این خط تولید جدید، گامی مؤثر در جهت افزایش توانمندی داخلی در تأمین مواد اولیه دارویی و کاهش وابستگی به واردات به شمار می‌رود.

