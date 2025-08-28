غفلت از هنرمندی که ۶ سال درد کشید؛ پای تلویزیون به نشست وزیر باز شد

خبرگزاری مهر -گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۶ شهریور می‌توانید با شماره ۲۱۱ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ مهرداد فلاحتگر

از زنده یاد مهرداد فلاحتگر درست چند روز قبل از درگذشتش ویدئویی منتشر شد که وی در آن درباره بیماری‌اش سخن می‌گفت؛ ویدئوی دردناکی که بیش از هر چیز حاکی از نوعی غفلت ما از وضعیتش بود. اینکه چطور نفهمیدیم که یکی از هنرمندان سرزمین مان ۶ سال درگیر بیماری بوده است تا به بهانه‌های مختلف از او یادی کنیم و حداقل بتوانیم از دردهایش بنویسیم. مهرداد فلاحتگر شاید نقش اصلی هیچ فیلم و سریالی نبود اما حضور پررنگی در نقش فرعی سریال‌های مختلف سیما داشت.

شاید برخی او را به نام هم نمی‌شناختند اما حضورش در سریال‌های مختلف از کارهای تاریخی مثل «یوسف پیامبر» و «مردان آنجلس» تا آثار روز و دفاع مقدسی و ملودرام مثل «داستان یک شهر»، «آژانس شیشه‌ای»، «به کجا چنین شتابان»، «بچه مهندس ۲» و «زیرخاکی» حتی در جایگاه نقش‌های فرعی به چشم می‌آمد و گاه تصویری شناخته شده تر از نامش رقم می‌زد.

او در ویدئویی که چند روز قبل از درگذشتش در فضای مجازی منتشر شد از وضعیت خود و اصلاً چگونگی ابتلایش به سرطان گفت. نوک پیکان حرف‌هایش هم با مسئولان بود که چند بار پشت دوربین از او سوال شد پیگیر حالش شده‌اند؟ یا از مسئولان کسی به ملاقاتش آمده است؟ و او توضیح داد که چه کسانی به دیدارش رفته‌اند. فلاحتگر در سریال‌های مختلفی به ایفای نقش پرداخته است و حقش بود که مسئولان بیشتری در سینما و تلویزیون کشور پیگیر حالش می‌شدند!

نکته هفته؛ نشست وزیر ارشاد با حاشیه تلویزیونی

این روزها بسیار درباره عملکرد صداوسیما نسبت به جایگاهش به عنوان رسانه حاکمیتی و حتی رسانه‌ای ملی بحث می‌شود، اینکه تلویزیون آنچنان که باید جانب وحدت ملی را رعایت می‌کند؟ یا گاه برنامه‌ها، مجریان و کارشناسان این وحدت را مخدوش کرده‌اند.

این رویکرد این هفته به نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد هم کشید و او در این باره در سخنانی با اشاره به فضای پساجنگ گفت که «حتی وزارت فرهنگ و ارشاد هم نباید بعد از این اتفاق مثل قبلش اداره شود. صداوسیما جایگاه خاصی دارد. در آن دفاع ۱۲ روز هم نشان داد که جایگاهش ویژه است. بعد از اینکه جنگ شروع شد، مجموعه مراجعه‌کنندگان به رسانه ملی افزایش پیدا کرد. بخش مهمی از وحدت ملی و انسجام ملی، می‌تواند در رسانه ملی اتفاق بیفتد. به نظر من رسانه ملی پسا ۱۲ روز و پیشا ۱۲ روز باید فرق کند. نمایه‌های اندکی از آن در جنگ ۱۲ روزه دیده شد ولی این کافی نیست. پوشش دادن سلیقه‌ها و اقشار مختلف و مواظبتش بر حفظ وحدت ملی، مهم است.»

البته تلویزیون در برنامه‌های مختلف هم سعی دارد رویکرد وحدت ملی را پررنگ کند یا مثلاً برنامه «جام جم» این هفته را به حضور مسئولانی از دولت اختصاص داد تا حرف‌هایشان را از این تریبون و به صورت مستقیم بیان کنند. با این حال همین مراقبت باید بیشتر و حساس‌تر صورت بگیرد تا رسانه ملی همواره زبان همه کسانی باشد که برای کشور و مردم دل سوزانده و کار کرده‌اند.

سرمایه گذاری هفته؛ تولیدات سینمایی پلتفرمی

پلتفرم‌ها در سال‌های اخیر گردش مالی بالایی بابت ساخت سریال‌ها و رئالیتی شوها داشته‌اند. یکی از دلایلی که برخی کارگردانان تلویزیونی و حتی سینمایی که در سال‌های اخیر به سمت پلتفرم‌ها رفته‌اند همین آورده مالی و مخاطب علاقه‌مند به شبکه نمایش خانگی بوده است. بیشتر هم در این سیستم سریال و رئالیتی شوها جواب داده است و هنوز مثل پلتفرم‌های دنیا به ساخت آثار سینمایی به شکل نظام مند ورود نشده است. با این حال تجربه‌ای جدید از ساخت سینمایی در حال شکل گیری است.

طی روزهای اخیر برخی رسانه‌های فضای مجازی خبر داده‌اند که آیدا پناهنده که درگیر ساخت مینی سریال «جادوی سفید» است قرار است یک نسخه سینمایی هم از آن آماده کند تا در سینماها اکران شود. ممکن است این نسخه سینمایی متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر نیز باشد و به این ترتیب ورود جدی پلتفرم‌ها را به عرصه فیلمسازی برای جشنواره‌ها و اکران سینمایی هم خواهیم داشت. این سریال برای انتشار از فیلیمو آماده می‌شود که نسخه‌ای سینمایی هم دارد.

البته این دومین تجربه ساخت یک اثر سینمایی است و پیش از این «جنگ جهانی سوم» نیز با حمایت پلتفرم نماوا ساخته شد که البته به دلیل قاچاق در فضای مجازی نتوانست آنچنان که باید اکران سینمایی موفقی داشته باشد.

تغییرات هفته؛ برنامه صبحگاهی شبکه ۳

از ابتدای ربیع‌الاول برنامه صبحگاهی شبکه سه سیما با تغییرات جدیدی همراه شده است. مبینا نصیری تنها مجری از تیم قبلی است که در برنامه باقی مانده و حامد سلطانی و برخی مجریان بخش‌های ثابت از برنامه خداحافظی کردند.

رسول مهربانی که او را با گزارش‌های احساسی‌اش و توصیفاتی که گاه از شاهنامه بهره می‌گرفت در زمان مسابقات المپیک می‌شناسیم به همراه جعفر خسروی دیگر مجریان برنامه صبحگاهی شبکه سه هستند.

برنامه صبحگاهی بخش مهمی از برنامه‌های روتین و روزانه تلویزیون با مخاطب فراگیر از جمله زنان خانه‌دار هستند که در سال‌های اخیر چندان نتوانسته‌اند مخاطبان را راضی و شور و نشاط صبحگاهی را به آنها منتقل کنند و این نقد به همه برنامه‌های صبحگاهی تلویزیون در شبکه‌های سراسری وارد است. با این همه شبکه سه سیما بیشتر وارد ریسک و چالش شده و هر از گاهی مجریان را تغییر داده تا حداقل مثل برخی شبکه‌های دیگر با تکرار همیشگی برخی مجریان مواجه نباشیم.