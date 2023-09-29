مراسم حافظ دایره را تنگ کرد؟/ به نام سیما به کام شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه پنجم مهر ماه نامزدهای بخش تلویزیونی بیست و دومین مراسم سینمایی تلویزیونی دنیای تصویر (جشن حافظ) در حالی اعلام شد که به شکل عجیبی در این بخش همه نامزدها به شبکه نمایش خانگی تعلق گرفته بود.

اتفاقی که در همین چند روز واکنش های برخی رسانه های رسمی و غیررسمی را هم در بر داشت که این جشن را با جهت گیری هایی تازه ای مواجه کرده است.

در بخش بهترین چهره تلویزیونی نامزدهای این بخش به مجریان برنامه های «تی‌ان تی»، «جوکر»، «سینما ۲۵»، «مهمونی»، «ناتو»، «فوتبال ۳۶۰» و «صداتو» رسید که همه این برنامه ها و رئالیتی شوها در شبکه نمایش خانگی عرضه شده اند.

این درحالی است که در خبر روابط عمومی جشن حافظ اعلام شده بود که در این رقابت آثار تلویزیونی مورد داوری قرار گرفتند که از اسفند ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۲ پخش شده‌اند اما حتی رامبد جوان مجری «خندوانه» که آخرین قسمت آن مرداد ماه ۱۴۰۱ روی آنتن رفت و احسان علیخانی مجری «عصر جدید» که تا تیر ماه ۱۴۰۱ به پخش رسید نیز از لیست چهره های تلویزیونی این جشن حذف شدند. «دورهمی» و مجری آن مهران مدیری نیز از دیگر حذف شده های این فهرست بودند که تابستان ۱۴۰۱ قسمت هایی از این مجموعه روی آنتن رفت.

از میان بهترین فیلمنامه و کارگردانی مجموعه های تلویزیونی که از بخش های مهم نامزدها در بخش درام و کمدی است نیز همه آثار به مجموعه های شبکه نمایش خانگی اختصاص پیدا کرده است و حتی یک مورد سریال تلویزیونی نیز برخلاف عنوان این ۲ بخش، در فهرست آثار قرار نگرفته است. بهترین بازیگران زن و مرد کمدی آثار از میان «آنتن»، «آفتاب پرست»، «نیسان آبی»، «نیوکمپ» و «راز بقا» انتخاب شده اند و در این قسمت هم مهمترین سریال های طنز تلویزیون مثل «زیر خاکی» و «نون.خ» نادیده گرفته شدند.

این اتفاق در بخش بهترین بازیگر زن و مرد درام، بهترین فیلمنامه سریال تلویزیونی، بهترین کارگردان و بهترین ترانه تیتراژ فیلم یا سریال نیز تکرار شده است که حتی یک مورد از سریال های تلویزیونی حتی به صورت فرمالیته و ویترینی در فهرست کاندیداها نیامده است.

بخش بهترین سریال تلویزیونی و پلتفرم های استریم آنلاین نیز به طور کامل به سریال‌های شبکه نمایش خانگی اختصاص شده است و گویی جشن حافظ به طور کامل هنرمندان و سریال ها و تاک شوهای موفق تلویزیونی را از دایره انتخاب خود خارج کرده است اتفاقی که باید دید در اختتامیه مراسم چه توضیحی برای آن وجود دارد.

جشن حافظ میراث علی معلم یکی از چهره های سینمایی معتبر است که تلاش می کرد به چهره ها و آثاری بپردازد که شاید کمتر در فرایندهای رسمی و ارگانی دیده می شوند و حالا گویی خود به نوعی انحصارگرایی متهم شده است که باید دید می‌تواند بار دیگر نگاه همه جانبه خود را در نسبت با هنرمندان و آثار هنری حفظ کند!