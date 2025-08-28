کشف ۶۲۰ میلیارد ریال قاچاق طلا در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان عصر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های قاچاق طلا در استان کردستان، مأموران انتظامی موفق به کشف ۸ قطعه شمش طلای قاچاق به ارزش ۶۲۰ میلیارد ریال در محور دیواندره – سقز شدند.

وی افزود: پرونده این محموله قاچاق به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان سقز ارجاع شد و قاضی پس از بررسی مستندات و با توجه به عدم ارائه مدارک گمرکی معتبر، اتهام قاچاق کالا را محرز دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: در نهایت متخلف این پرونده علاوه بر ضبط شمش‌های طلا، با احتساب ارزش خودرو حامل محموله، به پرداخت بیش از ۶۲۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

رحیمیان با تاکید بر عزم جدی دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با قاچاق طلا و ارز در استان، گفت: مبارزه با قاچاق کالا به ویژه در حوزه فلزات گران‌بها از اولویت‌های جدی تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مرتبط است و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.