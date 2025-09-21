پیگیری دادستان عمومی کامیاران برای تکمیل پروژه تونل محور سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع تصادفات خطرناک، دادستان عمومی و انقلاب کامیاران، میلاد کفراشی، صبح یکشنبه با بازدید از پروژه تونل محور سنندج - کامیاران، پیگیر ادامه روند احداث آن شد.

این بازدید در حالی صورت گرفت که طی دو ماه اخیر، این محور شاهد دو تصادف فوتی بوده و همچنان یکی از حادثه‌سازترین نقاط جاده‌ای استان محسوب می‌شود.

دادستان کامیاران در این بازدید، پس از انجام کارشناسی‌های مجدد در خصوص پروژه، با مسئولان شرکت‌های زیرساخت و توسعه و پیمانکار شرکت بنادر دیدار کرد.

در این جلسه که رئیس اداره راهداری شهرستان نیز حضور داشت، ایشان از پیمانکاران خواست تا در اسرع وقت به تکمیل پروژه پرداخته و توقف بیش از ۵ ساله در این زمینه را جبران کنند.

کفراشی در این باره اظهار داشت: محدوده این تونل یکی از پرخطرترین نقاط جاده‌ای استان است و وقوع تصادفات مرگبار در این محور نشان از ضرورت تکمیل سریع پروژه دارد و کارشناسی‌های مجدد نیز نشان می‌دهد که ادامه پروژه امکان‌پذیر است و باید هر چه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین افزود: پیمانکاران این پروژه باید با نگاه ویژه به آن پرداخته و تمامی اقدامات لازم برای تکمیل آن را انجام دهند.

وی اضافه کرد: در صورت عدم همکاری و ادامه تأخیر، با متخلفین طبق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان کامیاران در پایان تأکید کرد: بر اساس مصوبه طرح جدید تونل، پروژه باید به سرعت تکمیل و به بهره‌برداری برسد تا از تکرار حوادث ناگوار در این منطقه جلوگیری شود.