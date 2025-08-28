به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: دشمن صهیونیستی هر هفته ساکنان نوار غزه را با تمام امکانات خود قتل عام کرده و آنها را با گرسنگی از بین می‌برد. جهانیان شاهد طغیان گری، جنایت، خون ریزی و نابودی نسل‌ها توسط دشمن صهیونیستی است. غیرنظامیان بزرگترین هدف رژیم صهیونیستی است و با وحشی گری تمام آنها را هدف قرار می‌دهد. این رژیم در ارتکاب جنایات و وحشی گری افسار گسیخته شده و از تمام مرزها و خطوط قرمز عبور کرده است.

وی اضافه کرد: پذیرش جنایات وحشیانه تل آویو از سوی کشورهای عربی و اسلامی یک فاجعه است. نقشه‌های رژیم صهیونیستی بر پایه تجاوز به مقدسات، هویت ملت‌ها و جان انسان‌ها بنا شده است. دشمن صهیونیستی از زمان آغاز تجاوز به نوار غزه، بیمارستان‌ها را در رأس اهداف خود قرار داده چرا که دشمن انسانیت است. اشغالگران به حملات خود علیه بیمارستان‌های شفا، اندونزی و دیگر بیمارستان‌ها ادامه می‌دهند. صهیونیست‌ها از خون ریزی و جنایت لذت می‌برند. آنها پزشکان و نیروهای امدادی را هدف کشتار و ربایش قرار می‌دهند. دیدیم که چگونه نیروهای امدادی و خبرنگاران توسط صهیونیست‌ها هدف قرار گرفتند.

عبدالملک الحوثی بیان کرد: اعترافات نظامیان صهیونیست بیانگر آن است که حمله وحشیانه به درمانگاه ناصر در چارچوب یک اقدام برنامه ریزی شده صورت گرفته است. تاکتیک دشمن در ایجاد کمین گاه‌های مرگ با مشارکت آمریکا با هدف از بین بردن انسان‌ها همچنان ادامه دارد. کسانی که به این کمین گاه‌ها می‌روند تا غذا به دست آورند کشته می‌شوند. رژیم صهیونیستی ۹۸ درصد از تمام زیر ساخت‌های کشاورزی را در غزه از بین برده و بدین ترتیب ساکنان این باریکه نمی‌توانند قوت ضروری خود را به دست آورند. تل آویو حتی نمی‌گذارد فلسطینی‌ها در دریا ماهیگیری کنند. تمدن غرب بزرگترین حامی دشمن صهیونیستی و جنایات آن است.

وی اضافه کرد: جنایات این رژیم در قبال مسجد الاقصی و قدس اشغالی نیز ادامه دارد. تل آویو با وجود حفاری‌های گسترده زیر مسجد الاقصی هنوز نتوانسته هیچ مدرکی دال بر اینکه در این مکان معبد هیکل بنا شده بوده پیدا کند. آنها با این حفاری‌ها به دنبال تخریب مسجد الاقصی هستند. این در حالی است که شاهد همکاری‌های تمام قد تشکیلات خودگردان فلسطین با تل آویو هستیم. این همان الگویی است که دشمن صهیونیستی تلاش دارد در تمام کشورهای عربی ایجاد کند. تل آویو می‌خواهد در سوریه و لبنان نیز این الگو را پیاده کرده تا دیکته‌های این رژیم و آمریکا عملی شوند.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: نتانیاهوی جنایتکار نیز از پاسخ مثبت دولت لبنان به دیکته‌هایش ذوق زده شده است. موضع گیری صهیونیست‌ها درباره لبنان همزمان با سخنان نتانیاهو درباره نقشه صهیونیستی «اسرائیل بزرگ» مطرح شد. دولت لبنان و برخی رژیم‌های عربی به دنبال خلع سلاح مقاومت هستند؛ این در حالی است که صهیونیست‌ها این کشورها را هدف قرار می‌دهد و این یک حماقت و فروپاشی اخلاقی محسوب می‌شود.

وی همچنین بیان کرد: پولی که دشمن صهیونیستی ۴۵ سال قبل چاپ کرده حاوی نقشه سراسر فلسطین، اردن، لبنان، ۲ سوم سوریه و بخش گسترده‌ای از مصر از شرق گرفته تا رود نیل و همچنین غرب عراق، شمال جزیره العرب تا مدینه منوره است. نفوذ صهیونیست‌ها در سوریه تا حومه دمشق و نزدیکی پایتخت رسیده است. آنها طی روزهای قبل وارد بیت جن در حومه دمشق شدند. تل آویو به دنبال منابع آبی سوریه است. جنوب این کشور نیز مملو از منابع آبی است. خطاب به سوری‌ها می گویم: چه بسا روزی برسد که برای ذره‌ای آب از رودهای کشورتان مجبور شوید آن را در برابر پول زیاد بخرید. مسأله آب در سوریه به یک اهرم برای تحت فشار قرار دادن مردم این کشور در برابر رژیم صهیونیستی تبدیل می‌شود. اقدامات گروه‌های حاکم بر سوریه نیز مانند عملکرد تشکیلات خودگردان فلسطین است.

رهبر جنبش انصارالله تاکید کرد: یگان موشکی یمن یک دستاورد منحصر به فرد داشت که دشمن صهیونیستی را نگران کرد. این نیروها موفق شدند سرهای خوشه‌ای برای موشک فلسطین ۲ بسازند. این سرها به چندین سر جنگی تقسیم می‌شوند و این یک دستاورد مهم محسوب می‌شود. تجاوز رژیم صهیونیستی علیه یمن شکست خورده است.