سیدجواد ایلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید از یک پارکینگ نگهداری وسایل نقلیه در بجنورد بر ضرورت اعمال مدیریت و نظارت هدفمند و سریع در ورودی پارکینگ‌ها تأکید کرد.

وی تصریح کرد: یکی از علل اصلی ماندگاری طولانی وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها، طرح دعاوی مالی به ویژه در حوزه مسائل و موضوعات خانوادگی و اتخاذ تصمیمات قضایی طولانی در فرایند دادرسی است.

دادستان مرکز خراسان شمالی با اشاره به رسالت ذاتی دادستان در صیانت از حقوق عامه افزود: با اهتمام جدی به جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و پیگیری مطالبات عمومی، شرایط پارکینگ‌های استان بررسی شد و در جریان چهل و دومین سفر استانی رئیس قوه قضائیه نیز دستورهای ویژه‌ای در این خصوص صادر شد.

وی تأکید کرد: برای ساماندهی وضعیت موجود پارکینگ‌های انتظامی وسایل نقلیه در استان، لازم است تدابیر لازم و سازوکارهای عملیاتی میان‌مدت و کوتاه‌مدت هر چه سریع‌تر اجرایی شود.