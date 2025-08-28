  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴

دعاوی خانوادگی یکی از علل ماندگاری وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها است

دعاوی خانوادگی یکی از علل ماندگاری وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها است

بجنورد- دادستان عمومی و انقلاب بجنورد گفت: طولانی شدن فرایند دادرسی در پرونده‌های مالی و خانوادگی، یکی از مهم‌ترین دلایل ماندگاری طولانی وسایل نقلیه در پارکینگ‌های خراسان شمالی است.

سیدجواد ایلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید از یک پارکینگ نگهداری وسایل نقلیه در بجنورد بر ضرورت اعمال مدیریت و نظارت هدفمند و سریع در ورودی پارکینگ‌ها تأکید کرد.

وی تصریح کرد: یکی از علل اصلی ماندگاری طولانی وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها، طرح دعاوی مالی به ویژه در حوزه مسائل و موضوعات خانوادگی و اتخاذ تصمیمات قضایی طولانی در فرایند دادرسی است.

دادستان مرکز خراسان شمالی با اشاره به رسالت ذاتی دادستان در صیانت از حقوق عامه افزود: با اهتمام جدی به جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و پیگیری مطالبات عمومی، شرایط پارکینگ‌های استان بررسی شد و در جریان چهل و دومین سفر استانی رئیس قوه قضائیه نیز دستورهای ویژه‌ای در این خصوص صادر شد.

وی تأکید کرد: برای ساماندهی وضعیت موجود پارکینگ‌های انتظامی وسایل نقلیه در استان، لازم است تدابیر لازم و سازوکارهای عملیاتی میان‌مدت و کوتاه‌مدت هر چه سریع‌تر اجرایی شود.

کد خبر 6573236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها