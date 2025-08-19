به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ایلالی پیش از ظهر سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس نظریات کارشناسان و پلیس آگاهی، یکی از عوامل وقوع سرقت در شهر بجنورد، فعالیت ضایعاتیها در سطح مناطق مسکونی است.
وی افزود: سال گذشته زمینی در اختیار شهرداری قرار گرفته تا محل جدیدی برای جانمایی و احداث مرکز جمعآوری ضایعات در نظر گرفته شود که متأسفانه با تأخیر مواجه بود و در جلسهای با حضور دستگاههای مرتبط، بر لزوم تسریع در اجرای این طرح تأکید شد.
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد با بیان اینکه فعالیت ضایعاتیها علاوه بر تهدیدات زیستمحیطی و بهداشتی، منجر به افزایش جرایم در سطح شهر میشود، گفت: اتحادیه و اتاق اصناف مکلف هستند تمامی مراکز فعال در این حوزه را شناسایی و گزارش کنند تا از ادامه فعالیت آنها در مناطق مسکونی جلوگیری شود.
ایلالی تصریح کرد: از این پس هیچیک از واحدهای صنفی مرتبط با جمعآوری ضایعات اجازه فعالیت در سطح شهر و در اماکن مسکونی را نخواهند داشت و در صورت مشاهده، با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
وی بیان کرد: برخی مراکز نیز بدون داشتن پروانه کسب مشغول فعالیت هستند که پلیس نظارت بر اماکن عمومی موظف است این واحدها را پلمب و نسبت به انتقال ضایعات انبار شده به محل تعیینشده اقدام کند، بهویژه آنهایی که در محل سکونت اشخاص دایر شدهاند.
