۳۲ پایگاه اورژانس بانوان در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر عصر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گیلان اظهار کرد: وضعیت کنونی رسیدن آمبولانسها به آسیب دیدگان و بیماران مطلوب است.
وی ادامه داد: به طور معمول در کلانشهرها به جز تهران ۱۲ دقیقه، در جادهها ۱۴ دقیقه و در شهرهای کوچک در مدت هشت دقیقه زمان رسیدن آمبولانسها بر بالین بیماران و مصدومان است.
رئیس سازمان اورژانس با اشاره به فعالیت ۳۲ پایگاه اورژانس بانوان در کشور اضافه کرد: در حال حاضر ناوگان اورژانس کشور پنج هزار و ۵۰۰ دستگاه آمبولانس در اختیار دارد که از این تعداد سه هزار دستگاه فرسوده است.
میعاد فر با تاکید بر ضرورت جایگزینی آمبولانسهای نو با خودروهای مستهلک اظهار کرد: بر اساس قراردادهای منعقد شده تا پایان امسال ۵۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور الحاق میشود.
وی با بیان اینکه ۲۰ دستگاه آمبولانس توسط منطقه آزاد انزلی خریداری و تهیه میشود افزود: استان گیلان یکی از استانهای با وضعیت مطلوب در حوزه سلامت است و علاوه بر ارتقای تاب آوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در بخش پدافندی نیز اقدامات مناسبی نیز در این استان انجام شده است.
نظر شما