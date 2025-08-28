  1. استانها
  2. گیلان
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۵

۳۲ پایگاه اورژانس بانوان در کشور فعال است

۳۲ پایگاه اورژانس بانوان در کشور فعال است

رشت- رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به فعالیت ۳۲ پایگاه اورژانس بانوان گفت: تا نیمه نخست سال آینده هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور ملحق می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر عصر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گیلان اظهار کرد: وضعیت کنونی رسیدن آمبولانس‌ها به آسیب دیدگان و بیماران مطلوب است.

وی ادامه داد: به طور معمول در کلانشهرها به جز تهران ۱۲ دقیقه، در جاده‌ها ۱۴ دقیقه و در شهرهای کوچک در مدت هشت دقیقه زمان رسیدن آمبولانس‌ها بر بالین بیماران و مصدومان است.

رئیس سازمان اورژانس با اشاره به فعالیت ۳۲ پایگاه اورژانس بانوان در کشور اضافه کرد: در حال حاضر ناوگان اورژانس کشور پنج هزار و ۵۰۰ دستگاه آمبولانس در اختیار دارد که از این تعداد سه هزار دستگاه فرسوده است.

میعاد فر با تاکید بر ضرورت جایگزینی آمبولانس‌های نو با خودروهای مستهلک اظهار کرد: بر اساس قراردادهای منعقد شده تا پایان امسال ۵۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور الحاق می‌شود.

وی با بیان اینکه ۲۰ دستگاه آمبولانس توسط منطقه آزاد انزلی خریداری و تهیه می‌شود افزود: استان گیلان یکی از استان‌های با وضعیت مطلوب در حوزه سلامت است و علاوه بر ارتقای تاب آوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در بخش پدافندی نیز اقدامات مناسبی نیز در این استان انجام شده است.

کد خبر 6573248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها