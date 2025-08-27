استان بوشهر رتبه اول سرانه عمرانی کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام رجایی و باهنر، این ایام را فرصت ارزشمندی برای تبیین دستاوردهای دولت وفاق ملی در استان دانست و اظهار کرد: هفته دولت را با یاد و نام دولتمردان شهید، خصوصاً شهیدان رجایی و باهنر گرامی میداریم و وظیفه داریم با همان نگاه، در مسیر آبادانی و توسعه کشور و استان گام برداریم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد دولت چهاردهم در استان، افتتاح یا کلنگزنی ۱۷۴۷ پروژه عمرانی با سرمایهگذاری ۳۰ همت را از مهمترین اقدامات دانست و افزود: بر اساس رتبهبندی سامانه مدیریت و نظارت بر توسعه استانهای کشور، استان بوشهر موفق به کسب رتبه اول کشور از نظر اعتبار پروژهها نسبت به جمعیت، رتبه دوم از نظر تعداد پروژهها نسبت به جمعیت و رتبه اول ترکیبی کشور شده است.
رجایی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی استان تکمیل پروژههای نیمهتمام است، اظهار داشت: در حوزه آموزش، سرانه فضای آموزشی استان بیش از ۶.۵ مترمربع به ازای هر دانشآموز است که بالاتر از میانگین کشوری است و با اجرای برنامههای پیشبینیشده، این سرانه تا پایان سال ۱۴۰۶ به ۸.۳ مترمربع افزایش خواهد یافت.
وی گفت: برای تحقق این هدف، ساخت ۸۱۶ کلاس درس جدید با نیاز اعتباری سه هزار میلیارد تومان برنامهریزی شده و هدفگذاری اولیه تکمیل عملیات اجرایی ۱۰۴ مدرسه با ۵۲۶ کلاس درس تا پایان سال ۱۴۰۴ است که هماکنون از میانگین پیشرفت ۷۵ درصد برخوردار هستند.
وی تصریح کرد: تا اوایل سال تحصیلی پیش رو تعداد ۵۰ مدرسه با ۲۰۰ کلاس درس افتتاح خواهد شد و مدارس چادری و کانکسی از سطح استان حذف میشوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر در خصوص توسعه راهها و ایمنی محورها نیز گفت: در حال حاضر ۸ قطعه بزرگراهی به طول ۱۶۴ کیلومتر در دست اجراست و همزمان علاوه بر بهسازی و تعریض راههای اصلی و فرعی موجود، در هفته دولت سال جاری حذف ۶ پیچ حادثهآفرین محور آبدان – جاشک انجام شده است.
وی بیان کرد: همچنین اصلاح ۲۰ نقطه حادثهخیز دیگر نیز در دستور کار ادارات کل راهداری و راه و شهرسازی استان قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت تأمین آب پایدار اظهار داشت: تکمیل عملیات اجرایی ۶ سد بزرگ مخزنی شامل دشت پلنگ، دالکی، خائیز، باهوش، دهرود و باغان با ظرفیت ذخیره بالغ بر ۵۰۰ میلیون مترمکعب و اعتبار ۱۲ هزار میلیارد تومان در دستور کار است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر بیان کرد: همچنین هفت سایت نمکزدایی در بوشهر، دیر، بنک، عسلویه، سیراف–جم، آبپخش و محمد عامری تنگستان با ظرفیت روزانه بالغ بر ۱۱۷ هزار مترمکعب در حال اجراست که از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ وارد مدار خواهند شد.
وی گفت: این طرحها با سرمایهگذاری بخش خصوصی به ارزش هشت هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان موجب افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی ظرفیت شیرینسازی آب استان خواهد شد.
رجایی در ادامه از رشد ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر در استان خبر داد و گفت: ظرفیت نیروگاه خورشیدی استان از ۴.۵ مگاوات در ابتدای شروع به کار دولت وفاق ملی به ۶۰ مگاوات افزایش یافته است.
همچنین در سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۷۴۰ مگاوات موافقت اصولی و پروانه احداث نیروگاه صادر شده که ۵۳۵ مگاوات آن وارد فاز اجرایی شده است.
وی در حوزه بهداشت و درمان نیز افزود: سرانه تخت بیمارستانی در استان بوشهر ۱.۲ تخت به ازای هر هزار نفر است که به مراتب پایینتر از متوسط کشوری است؛ به همین دلیل برای رسیدن به جایگاه مناسب، بخش درمان استان نیازمند ۷۶۴ تخت جدید است.
به گفته وی، هماکنون احداث ۵ بیمارستان در بوشهر، برازجان، کنگان و عسلویه با مجموع بیش از ۷۰۰ تخت و اعتباری بالغ بر ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست.
وی گفت: در یک سال گذشته نیز ۲۷ پروژه درمانی و بهداشتی شامل ۱۵ پروژه بهداشتی، ۶ پروژه درمانی، پنج پایگاه اورژانس جادهای و یک پروژه آموزشی با اعتباری بیش از ۵۳۰ میلیارد تومان افتتاح شده است.
رجایی در بخش دیگری از سخنان خود توسعه بنادر و حملونقل ریلی را از دیگر اولویتهای دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر بوشهر اکنون هفت میلیون تن در سال است که با اجرای ۶ پروژه توسعهای، این ظرفیت تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۵ میلیون تن افزایش خواهد یافت.
همچنین پروژههای راهآهن شیراز – بوشهر با پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصد و آزادراه شیراز – بوشهر به طول ۲۱۵ کیلومتر از طرحهای ملی مهم در حال پیگیری هستند.
