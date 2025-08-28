سمنان با کمبود مدرسه روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان سمنان با حضور وزیر آموزش و پرورش به میزبانی استانداری سمنان کمبود کلاسهای درسی و مدارس را یکی از مشکلات عمده سمنان، مهدیشهر و سرخه دانست.
وی با بیان اینکه در مرکز استان سمنان هنوز ۱۲ مدرسه وجود دارد که دو دو شیفت صبح و عصر دانش آموز میپذیرند افزود: ما در مرکز استان ۱۳۶ کلاس درسی را با تراکم بیش از ۳۵ دانش آموز داریم که این شایسته و زیبنده نیست.
نماینده سمنان مهدیشهر و سرخه در مجلس با بیان اینکه تراکم بالا، کیفیت آموزشی را کاهش میدهد، گفت: درخواست داریم که وزارت آموزش و پرورش به مقوله مهم تأمین فضاهای آموزشی جدید ورود داشته باشد.
گلرو در ادامه به ضرورت ایمن سازی سرویس مدارس در استان سمنان اشاره کرد و افزود: بعضاً شاهد هستیم حوادثی مانند واژگونی سرویسهای مدرسه رخ میدهد که جان فرزندان این کشور را به خطر میاندازد لذا میتوان با الگوبرداری از استانداردهای روز دنیا در ساخت وسایل نقلیه دانشآموزی و اجرای دقیق آئیننامه حمل و نقل از بروز حوادث جلوگیری کرد.
وی در ادامه به ضرورت راه اندازی دانشگاه فرهنگیان سمنان نیز اشاره کرد و گفت: آغاز فوری عملیات اجرایی این دانشگاه بر اساس طرح جامع مصوب و با مشارکت مالی نمایندگان یکی از مطالبات جدی ما است.
نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره موضوع ساختمان اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان هم بیان کرد: تلاشهایی برای ایجاد ساختمان جدید برای این اداره کل صورت گرفته که امیدواریم به آن سریعتر جامه عمل پوشانده شود.
نظر شما