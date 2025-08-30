  1. ورزش
دست خالی ساپینتو برای آغاز تمرینات استقلال

دور جدید تمرینات تیم فوتبال استقلال در حالی آغاز خواهد شد که سرمربی پرتغالی این تیم اکثر بازیکنان خود را در اختیار ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال از روز یکشنبه نهم شهریور تمرینات خود را آغاز می‌کند، اما سرمربی پرتغالی این تیم، ریکاردو ساپینتو بیشتر بازیکنان کلیدی خود را در اختیار ندارد. دلیل اصلی غیبت بازیکنان، حضور آنها در اردوهای تیم‌های ملی کشورشان است که باعث شده تمرینات ابتدایی با ترکیبی محدود برگزار شود.

در حالی که تمرینات آغاز می‌شود، بازیکنانی که در تیم‌های ملی حضور دارند به شرح زیر هستند:

* داکنز نازون: تیم ملی هائیتی
* یاسر آسانی: تیم ملی آلبانی
* دیدیه اندونگ: تیم ملی گابن
* ماشاریپوف و آشورماتوف: تیم ملی ازبکستان (هر دو بازیکن مصدوم هستند اما در اردوی تیم ملی کشورشان حضور یافته‌اند)
* روزبه چشمی، عارف آقاسی، رامین رضائیان، مهران احمدی، علیرضا کوشکی: تیم ملی ایران
* سعید سحرخیزان، ابوالفضل رزاقی‌نیا، ضرغام سعداوی، اسماعیل قلی‌زاده، ابوالفضل زمانی: تیم فوتبال امید ایران

با توجه به غیبت اکثر بازیکنان اصلی، ساپینتو تمرکز خود را روی هماهنگی بازیکنان در دسترس، حفظ آمادگی بدنی و آماده‌سازی نفرات جایگزین قرار داده است. سرمربی استقلال قصد دارد با این تمرینات، ترکیب تیمی را آماده نگه دارد تا پس از بازگشت ملی‌پوشان، تیم با آمادگی کامل برای ادامه لیگ برتر حاضر شود.

استقلال در هفته اول لیگ برتر با نتیجه یک بر صفر مقابل تراکتور به پیروزی رسید و در هفته دوم برابر ذوب‌آهن به تساوی ۳ بر ۳ دست یافت. تیم ساپینتو در هفته سوم، روز ۲۱ شهریور باید به مصاف تیم استقلال خوزستان برود.

بهنام روان پاک

