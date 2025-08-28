به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور، ظهر پنجشنبه در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان قم اظهار کرد: دولت از ابتدای کار برنامه‌ای روشن برای ایجاد نظام اداری روان، عدالت‌محور و مبتنی بر بهره‌وری در دستور کار قرار داده است.

وی کارکنان دولت را «ویترین نظام اداری» معرفی کرد و افزود: رضایت یا نارضایتی مردم در مراجعات اداری مستقیماً به پای دولت و حاکمیت نوشته می‌شود و از همین رو نقش کارمندان در تقویت سرمایه اجتماعی کشور بسیار کلیدی است.

رفیع‌زاده عدالت در جذب نیرو را یکی از رویکردهای اصلی دولت دانست و تصریح کرد: مجوزهای استخدامی دیگر تنها در ستادهای مرکزی صادر نمی‌شود، بلکه متناسب با نیازهای واقعی استان‌ها و شهرستان‌ها توزیع خواهد شد تا کمبودهای عملیاتی در بخش‌های خدماتی جبران شود.

وی ادامه داد: در راستای اصلاح فرآیند استخدام، سهم آزمون کتبی به ۷۰ درصد و مصاحبه به ۳۰ درصد کاهش یافته است تا دخالت‌های فردی در گزینش به حداقل برسد و عدالت در جذب نیرو برای همه مناطق کشور تأمین شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یادآور شد: در آزمون اخیر، بیش از ۵۵۰ نفر برای آموزش‌وپرورش، ۲۷۰ نفر برای وزارت بهداشت و حدود ۵۰ نفر برای سایر دستگاه‌های اجرایی مجوز جذب گرفتند و این روند برای پاسخگویی به نیازهای ضروری استان‌ها ادامه خواهد یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت بازنگری در ساختار سازمانی کشور اشاره کرد و گفت: موازی‌کاری‌ها، واحدهای غیرضروری و هزینه‌های مازاد باید حذف شود تا امکان صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های نوآورانه فراهم گردد.

رفیع‌زاده ایجاد مجتمع‌های اداری متمرکز در شهرستان‌های جدیدالتأسیس را یکی از اقدامات ضروری دانست و تأکید کرد: این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌ها و تسهیل نظارت فرمانداران، موجب تسریع در حل مشکلات مردم خواهد شد.

وی درباره وضعیت نیروهای قراردادی نیز گفت: طبق قانون، تبدیل وضعیت تنها از مسیر آزمون امکان‌پذیر است، اما در دستورالعمل جدید سهمیه ویژه‌ای برای نیروهای قراردادی لحاظ شده تا امکان رسمی شدن آنان تسهیل شود.

معاون رئیس‌جمهور همچنین به افزایش حقوق کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: حقوق پرستاران ۱۶۰ درصد، نیروهای حق‌التدریسی ۱۳۰ درصد و سایر کارکنان متناسب با مصوبات افزایش یافته است؛ همچنین ۱۷۰ نخبه علمی کشور با پیگیری دولت چهاردهم شناسه استخدامی دریافت کردند.

وی اجرای طرح جذب ۵۰۰ مدیر جوان متعهد را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش رو عنوان کرد و افزود: این طرح در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب برای تربیت مدیران آینده کشور اجرا می‌شود و فراخوان آن به‌زودی در استان‌ها اعلام خواهد شد.

رفیع‌زاده در پایان با اشاره به سفر خود به قم گفت: انسجام و همدلی مدیریتی در این استان، زمینه مناسبی برای اجرای برنامه‌های تحولی دولت فراهم کرده است و امیدواریم به برکت کریمه اهل‌بیت (س)، شاهد دستاوردهای ارزشمند در خدمت به مردم باشیم.