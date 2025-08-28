به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین رفیعزاده در رأس هیئتی متشکل از استاندار قم، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، با حضور در اتاق بازرگانی قم از نمایشگاه دائمی توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان بازدید کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه این بازدید، با ابراز شگفتی از تنوع محصولات تولیدی قم، گفت: از دو جنبه باید راهاندازی این نمایشگاه را شایسته تقدیر دانست؛ نخست اینکه این حجم از توانمندی صنعتی و تولیدی در استان وجود دارد که بیانگر تلاش اتاق بازرگانی، صنعتگران و همراهی استاندار است.
رفیعزاده در ادامه افزود: دومین نکته قابل توجه، فراهمسازی بستری یکپارچه برای معرفی این ظرفیتها در قالب یک فضای نمایشگاهی است که میتواند گامی مهم در رونقبخشی به کسبوکارها و توسعه بازار محصولات به شمار رود. وی تأکید کرد که چنین اقداماتی، علاوه بر ایجاد فرصتهای تجاری، زمینه افزایش سهم قم در بازارهای ملی و بینالمللی را فراهم میکند.
وی افزود: طبیعتاً معرفی این دستاوردها از طریق ابزارهای نوین مانند وبسایتها و صفحات الکترونیکی نیز میتواند اثرگذاری بیشتری در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشد. خوشبختانه بسیاری از کالاهایی که در این نمایشگاه عرضه شدهاند به مرحله صادرات رسیدهاند که این امر برای استان قم یک دستاورد مهم محسوب میشود.
معاون رئیس جمهور همچنین با گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند، این ایام را به کارکنان، مدیران و مردم استان قم تبریک گفت و تأکید کرد: پیشرفت صنعتی استان، حاصل همکاری نزدیک بخشهای مختلف و همافزایی مدیران و بخش خصوصی است.
محمدرضا آقاباقری نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد پارلمان بخش خصوصی، جایگاه اتاق را به عنوان حلقه ارتباط بخش خصوصی با حاکمیت و نهادهای بینالمللی اقتصادی تشریح کرد.
وی با اشاره به سابقه ۹۰ ساله اتاق بازرگانی قم که در ابتدا تحت عنوان «اتاق تجارت» و عمدتاً در حوزه فرش دستبافت فعالیت داشته، افزود: طی دو دهه اخیر و با رشد صنعت در قم، فعالیتهای صنعتی این اتاق نیز بهطور قابل توجهی گسترش یافته است.
به گفته آقاباقری، در دوره دهم اتاق قم تعداد کارتهای بازرگانی صادره و تمدیدی به ۱,۵۴۸ فقره رسیده و ۴,۸۵۹ گواهی مبدأ برای صادرات کالا صادر شده است که نشان از رشد بیش از ۶۵ درصدی در صدور کارت بازرگانی و همچنین رشد بیش از ۲۵ درصدی در صدور گواهی مبدا است.
آقاباقری با تأکید بر افزایش امتیاز اتاق قم از ۳۹ در سال ۱۴۰۰ به ۶۵ در سال ۱۴۰۳ در ارزیابی اتاق ایران، تصریح کرد: در این دو سال ۱۴ نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار و دبیری اتاق بازرگانی برگزار شده و خروجیهایی از جمله تسهیل استفاده از نیروی کار اتباع در موارد خاص و جلوگیری از افزایش مالیات بر ارزش افزوده بارنامههای حملونقل را به همراه داشته است.
وی با اشاره به افتتاح مرکز جوار کارگاهی اتاق بازرگانی و همچنین امضای تفاهم نامه با دانشگاه آزاد توسط مرکز آموزش اتاق افزود: این مرکز طی سال گذشته ۱۰,۶۴۳ نفرساعت دورههای تخصصی در حوزههای مختلف از جمله مباحث مالیاتی، صنعتی و … برگزار کرده است.
آقاباقری با ارائه گزارشی از وضعیت فعالیت تشکلهای اتاق، بیان کرد: هماکنون ده انجمن و تشکل تخصصی از جمله اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف، کانون زنان بازرگان و … در حال فعالیت هستند.
وی همچنین از کمیسیونهای تخصصی اتاق به عنوان بازوان اجرایی و مشاورهای اتاق نام برد و افزود: یکی از اولویتهای اتاق در دوره دهم فعال سازی کمیسیونها بود که در حال حاضر فعالان اقتصادی استان در ۹ کمیسیون تخصصی مسائل و مشکلات خود را مطرح و پیگیری میکنند.
مدیرحوزه ریاست اتاق قم در ادامه راهاندازی مرکز مشاوره اتاق بازرگانی در دوره دهم را یکی از دستاوردهای این دوره دانست و افزود: مرکز مشاوره اتاق در یک سال فعالیت خود بیش از ۴۰۰ مشاوره تخصصی به فعالان اقتصادی استان ارائه کرده است.
وی تدوین بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی را به عنوان یکی از راهبردهای اصلی اتاق در دوره دهم برشمرد و گفت: بانک اطلاعات اقتصادی استان با شناسایی حدود ۴ هزار فعال اقتصادی، شامل حدود ۳ هزار واحد صنعتی، تکمیل شد و در مرحله اول سامانه اقتصادی فعالان اقتصادی استان به صورت برخط در وبسایت اتاق بازرگانی در حال بهرهبرداری فعالان اقتصادی و پژوهشگران است و بهزودی کتاب جامع فعالان اقتصادی قم نیز منتشر خواهد شد.
مدیر حوزه ریاست اتاق بازرگانی قم در پایان با اشاره به اینکه بیشتر محصولات و تجهیزات موجود در ساختمان اتاق از تولیدات بومی استان است، افزود: برگزاری راهاندازی نمایشگاه توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان در اتاق قم از برنامههای راهبردی دوره دهم بوده که زمینه ورود تولیدات استان به بازارهای ملی را فراهم خواهد کرد.
