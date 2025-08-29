به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان شامگاه پنجشنبه با اشاره به وضعیت منابع آبی استان و بحران کم‌آبی در سال‌های اخیر گفت: با توجه به کاهش نزولات جوی و تغییرات اقلیمی، استان گلستان با محدودیت‌های جدی در منابع آبی مواجه است. این استان تنها ۱.۸ درصد از منابع تجدیدپذیر کشور را در اختیار دارد و در شرایط فعلی، بهره‌وری از این منابع باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین به وضعیت سدها و کانال‌های آبیاری در استان اشاره کرد و افزود: گلستان به دلیل ساخت ۱۴ سد و توسعه شبکه‌های آبیاری، پایگاه خوبی برای بهره‌برداری از منابع آبی در کشور دارد. با این حال، برای ارتقا راندمان آبیاری و استفاده بهینه از منابع آب، نیاز به همکاری و سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش زیرساخت‌ها داریم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان همچنین خواستار تقویت همکاری‌ها در سطح بین‌المللی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بانک توسعه اسلامی برای حل مشکلات آبی استان شد و افزود: ایران با داشتن جایگاه سوم در بانک توسعه اسلامی، باید بهره‌برداری بیشتری از این منابع مالی داشته باشد تا بتوانیم به چالش‌های آبی کشور به‌ویژه در استان گلستان پاسخ دهیم.

