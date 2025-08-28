  1. استانها
  2. خوزستان
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۵۸

خوزستان همچنان گرم؛ شوش با ۴۷.۳ درجه در صدر

خوزستان همچنان گرم؛ شوش با ۴۷.۳ درجه در صدر

اهواز - گرما همچنان خوزستان را در بر گرفته و دماهای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان نشان‌دهنده تداوم موج گرما با دمای بیشینه ۴۷.۳ درجه سانتی‌گراد در شوش است.

به گزارش خبرنگار مهر، استان خوزستان همچنان روزهای داغ و طاقت‌فرسایی را تجربه می‌کند. بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی خوزستان برای امروز پنجشنبه، دمای هوا در ایستگاه‌های مختلف این استان به ارقام بالایی رسید. شوش با ثبت دمای ۴۷.۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود و پس از آن بستان با ۴۷ درجه و اهواز و هویزه هر دو با ۴۶.۹ درجه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

دیگر شهرهای استان نیز از گرمای شدید در امان نبودند. رامشیر با ۴۶.۸، امیدیه و شوشتر با ۴۶.۶، آبادان و رامهرمز با ۴۶ و آغاجاری با ۴۵.۸ درجه سانتی‌گراد همچنان در شرایط گرمایی شدید به سر می‌برند. در این میان، دمای بهبهان، حسینه و شادگان به ۴۵.۶ درجه و گتوند به ۴۵.۵ درجه رسید. صفی‌آباد دزفول و لالی نیز به ترتیب دمای ۴۵.۲ و ۴۴.۹ درجه را ثبت کردند.

شهرهای مسجدسلیمان با ۴۴.۱، ایذه با ۴۳.۴، هندیجان با ۴۳ و بندر ماهشهر با ۴۲.۸ درجه سانتی‌گراد نیز گرمای قابل‌توجهی را تجربه کردند. خنک‌ترین نقطه استان، دهدز، با دمای ۳۷.۴ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

کد خبر 6573324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها