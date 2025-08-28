خوزستان همچنان گرم؛ شوش با ۴۷.۳ درجه در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، استان خوزستان همچنان روزهای داغ و طاقتفرسایی را تجربه میکند. بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی خوزستان برای امروز پنجشنبه، دمای هوا در ایستگاههای مختلف این استان به ارقام بالایی رسید. شوش با ثبت دمای ۴۷.۳ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود و پس از آن بستان با ۴۷ درجه و اهواز و هویزه هر دو با ۴۶.۹ درجه در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
دیگر شهرهای استان نیز از گرمای شدید در امان نبودند. رامشیر با ۴۶.۸، امیدیه و شوشتر با ۴۶.۶، آبادان و رامهرمز با ۴۶ و آغاجاری با ۴۵.۸ درجه سانتیگراد همچنان در شرایط گرمایی شدید به سر میبرند. در این میان، دمای بهبهان، حسینه و شادگان به ۴۵.۶ درجه و گتوند به ۴۵.۵ درجه رسید. صفیآباد دزفول و لالی نیز به ترتیب دمای ۴۵.۲ و ۴۴.۹ درجه را ثبت کردند.
شهرهای مسجدسلیمان با ۴۴.۱، ایذه با ۴۳.۴، هندیجان با ۴۳ و بندر ماهشهر با ۴۲.۸ درجه سانتیگراد نیز گرمای قابلتوجهی را تجربه کردند. خنکترین نقطه استان، دهدز، با دمای ۳۷.۴ درجه سانتیگراد گزارش شد.
