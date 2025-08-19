خوزستان در چنگال گرما؛ شوش با ۴۹.۴ درجه در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه دماهای بیشینه در ایستگاه‌های مختلف این استان بار دیگر رکوردهای گرمایی را ثبت کرد. بر اساس داده‌های اعلام‌شده، شهر شوش با دمای ۴۹.۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود و پس از آن، امیدیه با ۴۹ درجه و رامشیر با ۴۸.۶ درجه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

سایر شهرهای خوزستان نیز از گرمای شدید در امان نبودند. شادگان با ۴۸.۴ درجه، آغاجاری با ۴۸.۲ درجه و رامهرمز با ۴۸ درجه سانتی‌گراد شرایط جوی مشابهی را تجربه کردند. در اهواز، مرکز استان، دمای هوا به ۴۷.۶ درجه رسید و ایستگاه کشاورزی اهواز نیز دمای ۴۷.۲ درجه را ثبت کرد. بندر ماهشهر، هویزه، هندیجان و آبادان نیز دماهای بالای ۴۷ درجه را تجربه کردند.

در مناطق شمالی‌تر استان، ایذه با ۴۴.۳ درجه و دهدز با ۳۹.۸ درجه سانتی‌گراد نسبت به سایر نقاط خوزستان دمای خنک‌تری داشتند، اما همچنان گرمای هوا در این مناطق محسوس بود.

کارشناسان هواشناسی هشدار داده‌اند که تداوم این موج گرما می‌تواند سلامت عمومی و فعالیت‌های روزمره را تحت تأثیر قرار دهد. توصیه شده است که شهروندان از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض آفتاب خودداری کرده و مصرف آب و مایعات را افزایش دهند.