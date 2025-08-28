به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال الدین میرجعفریان، شامگاه پنجشنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۸۶ پروژه‌های عمرانی در ری، گفت: این اقدامات حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی در ماه‌های اخیر بوده و زمینه فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول این شهرستان را فراهم کرده است.

میرجعفریان در ادامه اظهار داشت: طی بازدیدهای مستمر از شهرستان‌های استان تهران، پروژه‌هایی که بعضاً سال‌ها به‌دلیل مشکلات مختلف متوقف مانده بودند، با پیگیری‌های جدی مجدداً در دستور کار قرار گرفتند و به مرحله اجرا رسیدند.

وی با بیان اینکه شهرستان ری از جایگاه ویژه‌ای در استان برخوردار است، افزود: این منطقه علاوه بر ظرفیت‌های اقتصادی از جمله اراضی کشاورزی و صنایع فعال، دارای ظرفیت‌های معنوی و مذهبی ارزشمندی نیز هست که می‌تواند در توسعه متوازن استان نقش‌آفرین باشد.

میرجعفریان با اشاره به افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌هایی با مجموع اعتبار بیش از ۵.۹ همت، گفت: این طرح‌ها با هدف ارتقا خدمات عمومی، بهبود زیرساخت‌ها و پاسخ به مطالبات مردم شریف ری اجرا شده است.

معاون استاندار تهران در ادامه با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در اجرای طرح‌ها، تصریح کرد: تمامی اقدامات عمرانی باید بر اساس مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و در چارچوب تقسیمات کشوری صورت گیرد تا از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بارگذاری‌های نامتوازن جلوگیری شود.

وی همچنین درباره طرح احداث آرامستان در محدوده کهریزک خاطرنشان کرد: این موضوع که در دوران کرونا مطرح شد، نیازمند مطالعات کارشناسی و بررسی‌های دقیق است و هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص باید بر پایه نتایج مطالعات فنی و تخصصی انجام گیرد.