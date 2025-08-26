به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین میرجعفریان، پیش از ظهر سه شنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت، ضمن قدردانی از حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: هفته دولت فرصتی مهم است تا بر اساس دستور و تأکیدات مقام معظم رهبری، مردم عزیز از عملکرد مسئولین و اقدامات انجام شده مطلع شوند و این مسئولیت سنگینی بر دوش ماست که خدمات ارائه شده را به درستی به اطلاع مردم برسانیم.
وی با اشاره به پیچیدگیها و گستردگی مسائل استان تهران به عنوان مرکز خدماترسانی به کل کشور افزود: برای مدیریت بهتر باید نظام مسائل استان را به درستی شناخت و برنامههای مناسب را تدوین و اجرا کرد.
معاون عمرانی استاندار تهران در خصوص اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته اظهار داشت: طی این مدت بالغ بر ۲۲۸۷ پروژه عمرانی با اعتباری بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال در حوزههای مختلف از جمله حملونقل، عمران شهری، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و ورزش در استان تهران اجرا شده است.
وی ادامه داد: در هفته دولت امسال بیش از ۱۳۸۷ پروژه با اعتبار ۵۱ هزار میلیارد ریال در حوزههای مختلف عمرانی افتتاح و کلنگزنی خواهد شد.
میرجعفریان با اشاره به طرح مهم انتقال آب طالقان گفت: پروژه انتقال آب طالقان که چند سالی با کندی پیش میرفت، ظرف کمتر از یک سال اخیر با پیشرفت قابل توجهی همراه بوده و افزایش ۲۷۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب شرب تهران را به دنبال خواهد داشت. در نهایت این پروژه موجب افزایش ظرفیت آب شرب تهران به حدود ۵۰۰۰ لیتر بر ثانیه خواهد شد.
وی در ادامه به اقدامات حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و افزود: ۲۶ پروژه بیمارستانی با بیش از ۶ هزار تخت نیمهتمام که اغلب متوقف یا کند پیش میرفت، فعال شده و بخشی از آنها طی ماههای آینده به بهرهبرداری میرسد.
معاون امور عمرانی استاندار ادامه داد: از جمله این پروژهها بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر، بیمارستان سوختگی تهران و بیمارستان ترومای ری است که تنها بیمارستان تخصصی ترومای استان تهران محسوب میشود.
میرجعفریان با بیان اینکه شاخص تخت بیمارستانی در استان تهران کمتر از حد متوسط کشوری است، گفت: با افتتاح این پروژهها شاخص برخورداری تختهای بیمارستانی بهبود خواهد یافت.
وی در حوزه آموزش و پرورش نیز توضیح داد: کمبود فضای آموزشی در برخی شهرستانهای استان تهران بسیار محسوس است و با برنامهریزی و استفاده از ظرفیتهای دولتی، خیرین، شهرداریها و منابع غیر دولتی، عملیات اجرایی ۲۴۵ مدرسه جدید آغاز شده است. تا پایان سال جاری نزدیک به ۱۰۰ مدرسه با بیش از ۱۱۵۰ کلاس درس به بهرهبرداری خواهد رسید و در برنامه سه ساله آینده این کمبود به حد استاندارد کشوری خواهد رسید.
میرجعفریان همچنین به پروژههای تأمین و اصلاح شبکه برق استان تهران اشاره کرد و گفت: تعدادی از پستهای برق ۶۳، ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت طی هفته دولت افتتاح میشوند که با اعتباری نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد ریال در زمینه برق و انرژی به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی در پایان درباره مسائل ترافیکی و آلودگی هوای تهران گفت: این موضوعات نیازمند شناخت دقیق نظام مسائل و همکاری همه دستگاهها است و خوشبختانه در سفرهای اخیر ریاست جمهوری توجه ویژهای به این موضوعات شده است.
معاون عمرانی استاندار تهران ابراز امیدواری کرد با تلاش و همکاری مسئولان و همراهی مردم، شاهد کاهش مشکلات و ارتقا سطح رفاه عمومی در استان تهران باشیم.
