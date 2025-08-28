سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: عصر امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ وزش باد و گرد و خاک در برخی محورهای استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان رخ داده است.

وی افزود: ترافیک در برخی از محورهای پرتردد نیمه‌سنگین گزارش شده که شامل محور کرج-چالوس (از پل زنگوله تا سیاه بیشه، مسیر جنوب به شمال)، آزادراه تهران-شمال (از تونل شماره ۱۷ تا تونل ۱۸ و تونل البرز تا انتهای آزادراه، مسیر جنوب به شمال)، محور هراز در رفت و برگشت (سه راهی چلاو)،آزادراه قزوین-رشت (محدوده رودبار)، آزادراه تهران-پردیس (از ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۱)، محور فیروزکوه (مسیر جنوب به شمال، محدوده دماوند)، محور قدیم تهران-بومهن (ابتدای محور و جاجرود) آزادراه تهران-کرج-قزوین (گرمدره تا ساسانی و گلشهر تا کمالشهر) و آزادراه قزوین-کرج (پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس) است.

سرهنگ محبی همچنین اعلام کرد: برخی محورهای شمال به جنوب، از جمله محور کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال به دلیل شرایط ترافیکی مسدود شده‌اند.

وی از رانندگان خواست با توجه به وضعیت جوی و ترافیکی موجود، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی، در مسیرهای جایگزین تردد کنند و قبل از حرکت از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند.