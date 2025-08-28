به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد: حملات رژیم صهیونیستی بی نتیجه بوده و بی نتیجه خواهد بود. دستان قدرتمند ما درسی به آنها میدهد که لازم است یاد بگیرند.
وی اضافه کرد: سران رژیم صهیونیستی به صهیونیستهای اشغالگر اخبار دروغین ارائه میدهند و نتانیاهوی جنایتکار این رژیم را به سمت پایانش سوق میدهد. منطقه ما با وجود این رژیم رو به زوال و جنایتکار هرگز آرام نخواهد بود.
المشاط تصریح کرد: رژیم صهیونیستی اصل مشکل است و تمام ساکنان منطقه باید متحد شده و برای ریشه کن کردن این غده سرطانی اقدام کنند. خطاب به نتانیاهو می گویم: وارد درگیری با مردمی شدی که در حد آنها نیستی.
وی اضافه کرد: نتانیاهو شکست خورده و تلاش میکند از بحرانهای داخلی اش با استفاده از وحشی گری در منطقه خارج شود. حملات شما هرگز باعث نمیشود حتی یک مو روی سر کوچکترین کودک یمنی تکان بخورد.
لازم به ذکر است که صهیونیستها مدعی هستند در حملات امروز خود موفق شدهاند وزیر دفاع، کشور و رئیس ستاد مشترک ارتش یمن را به شهادت برسانند.
نظر شما