جنبش انصارالله: هیچ مقام نظامی یمن ترور نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع آگاه در وزارت دفاع یمن در صنعا در واکنش به ادعای رژیم صهیونیستی درباره ترور فرماندهان نظامی یمن در تجاوز اخیر به این کشور تأکید کردند: ترور فرماندهان نظامی یمن به هیچ عنوان صحت ندارد.

منابع مذکور افزودند که آنچه دشمن صهیونیستی درباره ترور فرماندهان نظامی یمن منتشر می‌کند، صرفاً جنگ روانی است و دشمن قصد دارد با این اقدامات فضای داخلی را در سرزمین‌های اشغالی برای عملیات‌های یمن که رژیم اشغالگر را هدف قرار می‌دهد، آماده کند.

منابع آگاه یمنی در وزارت دفاع این کشور تأکید کردند: دشمن در دسترسی به فرماندهان نظامی یمن که از تحولات اخیر در منطقه درس‌های زیادی آموخته‌اند، شکست بزرگی خورده است.

ارتش رژیم صهیونیستی امروز جمعه ادعا کرد که روز گذشته تلاش کرده است رئیس ستاد کل ارتش و وزیر دفاع یمن و مسئولان ارشد جنبش انصار الله را ترور کند.