راهپیمایی میلیونی حمایت از غزه در یمن+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، همزمان با تداوم حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و افزایش بیسابقه شهدا و مجروحان، یمن شاهد برگزاری راهپیمایی گسترده و میلیونی در ۱۴ استان از جمله صنعا و ۵۰ میدان اصلی در شهرهای مختلف بود.
این راهپیمایی تحت عنوان «با غزه جهاد و ثبات… خشم برای خونهای ریخته شده و مقدسات هتک حرمت شده» برگزار شد.
در بیانیه پایانی این راهپیمایی آمده است: ما بر حمایت خود از غزه و فلسطین تا پیروزی نهایی تاکید میکنیم. هرگونه تجاوز یا تشدید درگیری از سوی صهیونیستها یا آمریکاییها نمیتواند ما را از دست کشیدن از دین، هویت، اصول، ارزشها و موضعمان در قبال غزه باز دارد.
مردم یمن تأکید کردند: ما پیشرفت ویژه نیروهای مسلح یمن در تولید موشک های خوشهای را که پس از نخستین ضربه دقیق، صهیونیستها را دیوانه کرده است، تبریک میگوییم. ما از ملتهای عربی و اسلامی خود میخواهیم که برای مقابله با اقدامات عملی صهیونیستی آماده شوند و به طور جدی درباره آن فکر کنند.
راهپیمایان یمنی خاطرنشان کردند: ما اقدامات عملی و علنی دشمن را برای هدف قرار دادن و تخریب مسجدالاقصی به عنوان یکی از گامهای ایجاد آنچه «اسرائیل بزرگ» نامیده میشود، زیر نظر داریم.
آنها هشدار دادند: ما به شدت اقدامی را که دشمنان صهیونیست و آمریکایی – از طریق یکی از آمریکاییهای صهیونیستزده – در سوزاندن نسخهای از قرآن کریم انجام دادند، محکوم میکنیم. ما فرزندان اسلام و آزادگان جهان را به رجوع به کتاب خداوند، قرآن کریم، در مواجهه با ظلم صهیونیسم دعوت میکنیم. هدف قرار دادن قرآن و پیامبر از سوی جنایتکاران صهیونیست، نشانهای از ترس آنها از نور و هدایتی است که این دو حامل آن هستند و اینکه آنها راه نجات بشریت میباشند.
