به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی بعدازظهر پنجشنبه در نشست مشترک با منان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و معاونان آبفای قم برگزار شد، اظهار کرد: اگر مصرف آب در کشور بر اساس الگوهای تعیین‌شده اصلاح شود، دیگر ضرورتی برای اجرای پروژه‌های پرهزینه انتقال آب و طرح‌های مشابه وجود نخواهد داشت.

وی با قدردانی از پیشنهاد نماینده قم درخصوص توزیع لوازم کاهنده مصرف آب افزود: این اقدام، راهکاری منطقی و اقتصادی است که در سال‌های گذشته نیز در وزارت نیرو مطرح و حتی قانونی در این زمینه تدوین شده است، اما به دلیل نبود الزام قانونی برای مشترکان و همراهی ناکافی دستگاه‌های اجرایی، اجرای آن به‌طور کامل محقق نشد.

امینی با اشاره به تدوین و ابلاغ الگوی مصرف آب از ابتدای سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: این الگو با توجه به شرایط اقلیمی و شاخص‌های مصرف هر منطقه طراحی شده و می‌تواند زمینه را برای اصلاح تعرفه‌ها و بهره‌گیری گسترده از تجهیزات کاهنده فراهم کند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: اجرای همزمان این سیاست‌ها قادر است مصرف سرانه در کلان‌شهرهایی مانند تهران را از حدود ۱۹۶ لیتر در شبانه‌روز به استاندارد ۱۳۰ لیتر کاهش دهد.

وی ادامه داد: دستیابی به این هدف نیازمند ابزارهای قانونی و تعرفه‌های بازدارنده است تا مشترکان به استفاده از تجهیزات کاهنده ترغیب و در صورت لزوم ملزم شوند.

وی استان قم را از جمله مناطق دارای ضرورت دوچندان برای اجرای این سیاست‌ها دانست و توضیح داد: قم علاوه بر چالش جدی در تأمین منابع آبی، با بارگذاری جمعیتی بالایی نیز مواجه است و اصلاح الگوی مصرف در این استان باید در اولویت قرار گیرد.

امینی همچنین بر نقش ظرفیت‌های علمی و فقهی قم در فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف آب تأکید کرد و افزود: استفاده از توان علمی علما و زیرساخت‌های فقهی این شهر می‌تواند به ترویج صحیح الگوی مصرف و جلب مشارکت عمومی کمک کند.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای مصرف بی‌رویه آب خاطرنشان کرد: مصرف غیرمنطقی علاوه بر تحمیل هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی، مانع توزیع عادلانه منابع آبی میان استان‌های کشور می‌شود.

مدیرعامل آبفا، خواستار هم‌افزایی بیشتر میان مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب برای اجرای کامل قانون مدیریت مصرف شد و تأکید کرد: با همکاری نمایندگان مردم و همراهی شهروندان، می‌توان این طرح را به یکی از اقدامات اثرگذار، کم‌هزینه و ارزشمند در مدیریت پایدار منابع آب کشور تبدیل کرد.