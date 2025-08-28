  1. استانها
  2. قم
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

تصفیه یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب فاضلاب شهری در کشور

قم – مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: تاکنون در کشور حدود یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب فاضلاب شهری تصفیه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی تصفیه‌خانه شماره دو قم، با اشاره به اهمیت بازتعریف منابع آبی در شرایط کنونی، اظهار کرد: تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌های پی‌درپی و کاهش بارش‌ها موجب ناترازی منابع آبی شده و استفاده از آب‌های غیرمتعارف به‌ویژه پساب‌های فاضلاب را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

وی تصریح کرد: تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که استفاده از پساب‌های تصفیه‌شده به عنوان یک منبع پایدار آبی، راهکاری مؤثر برای مدیریت منابع و پشتیبانی از توسعه صنعتی و کشاورزی است و ایران نیز باید با بهره‌گیری از این ظرفیت، گام‌های مؤثرتری در مدیریت بحران آب بردارد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به پروژه تصفیه‌خانه شماره دو قم افزود: این طرح با ظرفیت پوشش ۴۲۵ هزار نفر، یکی از گام‌های عملی و جدی در مسیر بهره‌برداری از پساب و ارتقای کیفیت خدمات شهری به شمار می‌آید و اجرای این پروژه علاوه بر آثار زیست‌محیطی و بهداشتی، نقش مستقیم در تأمین نیازهای صنعتی استان خواهد داشت.

امینی، ضمن قدردانی از حمایت‌های نمایندگان مجلس و پیگیری‌های استاندار قم در روند تأمین اعتبار این پروژه، گفت: همگرایی دستگاه‌های اجرایی استان بستر آغاز عملیات را فراهم ساخت و وزارت نیرو نیز متعهد است با تزریق اعتبارات مورد نیاز، روند اجرا را تسریع کند.

وی در پایان تأکید کرد: تکمیل تصفیه‌خانه شماره دو قم در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار دارد و این طرح به‌عنوان هدیه‌ای ارزشمند به مردم متدین و انقلابی قم تقدیم خواهد شد.

