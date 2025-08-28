به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی تصفیهخانه شماره دو قم، با اشاره به اهمیت بازتعریف منابع آبی در شرایط کنونی، اظهار کرد: تغییرات اقلیمی، خشکسالیهای پیدرپی و کاهش بارشها موجب ناترازی منابع آبی شده و استفاده از آبهای غیرمتعارف بهویژه پسابهای فاضلاب را به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل کرده است.
وی تصریح کرد: تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد که استفاده از پسابهای تصفیهشده به عنوان یک منبع پایدار آبی، راهکاری مؤثر برای مدیریت منابع و پشتیبانی از توسعه صنعتی و کشاورزی است و ایران نیز باید با بهرهگیری از این ظرفیت، گامهای مؤثرتری در مدیریت بحران آب بردارد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به پروژه تصفیهخانه شماره دو قم افزود: این طرح با ظرفیت پوشش ۴۲۵ هزار نفر، یکی از گامهای عملی و جدی در مسیر بهرهبرداری از پساب و ارتقای کیفیت خدمات شهری به شمار میآید و اجرای این پروژه علاوه بر آثار زیستمحیطی و بهداشتی، نقش مستقیم در تأمین نیازهای صنعتی استان خواهد داشت.
امینی، ضمن قدردانی از حمایتهای نمایندگان مجلس و پیگیریهای استاندار قم در روند تأمین اعتبار این پروژه، گفت: همگرایی دستگاههای اجرایی استان بستر آغاز عملیات را فراهم ساخت و وزارت نیرو نیز متعهد است با تزریق اعتبارات مورد نیاز، روند اجرا را تسریع کند.
وی در پایان تأکید کرد: تکمیل تصفیهخانه شماره دو قم در کوتاهترین زمان ممکن در دستور کار قرار دارد و این طرح بهعنوان هدیهای ارزشمند به مردم متدین و انقلابی قم تقدیم خواهد شد.
