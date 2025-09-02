فرانچسکا آلبانیز: اسرائیل بیش از جنگ‌ جهانی اول و دوم خبرنگار کشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین گفت که رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از جنگ‌های جهانی اول و دوم به کشتار خبرنگاران دست زده است.

رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، جنگی سیستماتیک را علیه روزنامه‌نگاران در غزه به عنوان بخشی از نسل‌کشی که توسط ارتش اشغالگر انجام می‌شود، به راه انداخته است و ۲۴۷ روزنامه‌نگار را به شهادت رسانده است.

ارتش اشغالگر به طور مستقیم خبرنگاران شبکه‌های مختلف را هدف قرار می‌دهد، و تعداد زیادی از خبرنگارانی که با وجود نسل‌کشی، گرسنگی و آوارگی به کار خود ادامه می‌دادند، در حملات مستقیم اسرائیل به شهادت رسیده اند و برخی نیز در اثر حملات مستقیم اسرائیل به شدت مجروح شدند.

یک کمپین بین‌المللی حمایت از خبرنگاران که دیروز برگزار شد، اعلام کرد که با این نرخ کشتار روزنامه‌نگاران توسط ارتش اسرائیل، به زودی کسی برای پوشش اخبار غزه و اطلاع‌رسانی درباره آنچه در آنجا می‌گذرد، باقی نخواهد ماند.

این مطلب را سازمان گزارشگران بدون مرز و سازمان آواز ( Avaaz) که این کمپین را در همبستگی با روزنامه‌نگاران فلسطینی در نوار غزه و محکومیت جنایات مستمر اسرائیل علیه آنها سازماندهی کردند، بیان داشتند.