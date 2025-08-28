به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری عصر پنجشنبه در همایش وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر با حضور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان اقتصادی، ظرفیت‌های استان کرمانشاه را نمونه‌ای آموزنده برای سایر نقاط کشور توصیف کرد و اظهار داشت: نکات بسیار جالب و نوآوری‌هایی که در استان دیدم، نه تنها برای من خوشحال‌کننده بود، بلکه آموزنده نیز هست و می‌تواند به سایر استان‌ها منتقل شود.

وی با اشاره به افتتاح مجموعه ورزشی توان‌یابان گفت: این مجموعه ظرفیت ورزشکاران معلول و قهرمانان جهانی را نشان می‌دهد و نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری موفق در حوزه اجتماعی و انسانی است.

همچنین بازدید از مجموعه صنعتی سیمان مدلل که با استفاده از مواد اولیه داخلی، ۳۷ درصد از بازار کشور را پوشش می‌دهد و قابلیت صادرات به خارج از کشور را دارد، تجربه‌ای آموزنده برای توسعه صنعت و اشتغال استان بود.

میدری تأکید کرد: دولت چهاردهم بر تعامل سازنده با جهان و حفظ ارزش‌ها و مدیریت هوشمند بر ظرفیت‌ها تمرکز دارد و رفع مشکلات استان‌ها تنها با سیاست‌های تمرکززدایی و مشارکت فعال مردم و بخش خصوصی ممکن است.

وی با اشاره به تجربه کارخانه اسید سیتریک کرمانشاه افزود: مالکیت در دست دولت باقی می‌ماند، اما باید مدیریت به بخش خصوصی و فعالان واقعی سپرده می‌شود تا رقابت و بهره‌وری افزایش یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مشکل اقتصاد ایران و کرمانشاه بیشتر نرم‌افزاری است تا سخت‌افزاری گفت: بسیاری از زیرساخت‌ها وجود دارد، اما استفاده بهینه از آن‌ها نیازمند رویکردهای نرم‌افزاری و مدیریت دانش محور است.

وی به تجربه موفق طرح ایران ماهر و همنوا اشاره کرد و افزود: در این طرح، ۶۵۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به روی دانش‌آموزان باز شده و با همکاری وزارت آموزش و پرورش، هیچ هزینه‌ای از دانش‌آموزان دریافت نمی‌شود.

همچنین ظرفیت آموزش برای بخش‌های خصوصی، کشاورزی و صنایع محلی فراهم شده تا توسعه مهارت و بهره‌وری در کشور گسترش یابد.

میدری در ادامه، تمرکززدایی از تهران و واگذاری اختیار به استان‌ها را کلید شکوفایی اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های محلی دانست و گفت: هر نقطه ایران مهد یک تمدن مستقل بوده و با تمرکززدایی می‌توان از ظرفیت‌های بالقوه استان‌ها بهره‌مند شد.

وی همچنین بر اهمیت همکاری بخش خصوصی، افزایش سرمایه و مدیریت بلندمدت تأکید کرد و افزود: حمایت دولت از بخش خصوصی به صورت مشارکت و مدیریت دانش محور، راهکار اصلی رفع مشکلات اقتصادی است.

وزیر کار در پایان خاطرنشان کرد: با فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و محلی، توسعه اشتغال، مهارت‌آموزی و سرمایه‌گذاری در استان‌ها قابل تحقق است و تجربه کرمانشاه می‌تواند الگویی برای سایر نقاط کشور باشد.