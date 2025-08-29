بهبود ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری کشاورزی گلستان در دولت سیزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری گلستان ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای انقلاب اسلامی، از موفقیت‌های چشمگیر دولت در بخش کشاورزی استان خبر داد و بر نقش همدلی و همکاری دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رشد ۳.۲ درصدی بخش کشاورزی کشور در سال گذشته، از بهبود ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری و رشد ۳۲ درصدی صادرات کشاورزی در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

وی همچنین از افزایش ۱۰.۶ درصدی صادرات کشاورزی در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۴ و رشد چشمگیر تولید محصولات استراتژیک مانند شکر، ماهیان خاویاری و کودهای فسفاته خبر داد.

نوری در ادامه سخنان خود از افزایش ۲۲ درصدی دسترسی دامداری‌های کوچک به نهاده‌ها و رشد ۴۶ درصدی تسهیلات کشاورزی خبر داد و افزود: کاهش موانع صدور مجوزهای کشاورزی، یکی دیگر از دستاوردهای مهم دولت در حمایت از بخش کشاورزی است.

وی همچنین بر اهمیت تکمیل و راه‌اندازی هزار و ۸۰۰ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۷ همت در استان گلستان که به همت دستگاه‌های اجرایی و با همدلی مسئولان استان انجام شده، تاکید کرد.

وزیر جهاد کشاورزی از تمامی دست‌اندرکاران بخش کشاورزی استان گلستان قدردانی و اظهار امیدواری کرد که این دستاوردها همچنان در سال‌های آینده ادامه یابد.

