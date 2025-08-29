گلستان نیازمند حمایت فوری از کشاورزان و تقویت صنایع تبدیلی است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای بالای کشاورزی استان و نقش آن در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: استان گلستان در تولید محصولات استراتژیک، از جمله گندم، مرغ و سیبزمینی، در جایگاه بسیار مهمی قرار دارد.
وی افزود: ما ۳۶ تا ۴۰ درصد امنیت غذایی کشور را تأمین میکنیم، به طوری که ۱۲ درصد تولید مرغ کشور به دست کشاورزان استان است.
وی همچنین به مشکلات پیش روی کشاورزان در زمینه تأمین مالی و قیمتگذاری محصولات اشاره کرد و افزود: مشکل اصلی کشاورزان استان، تأمین منابع مالی و عدم دریافت تسهیلات مناسب است. نرخ سود وامها ۱۸ درصد است که این امر مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
سنگدوینی همچنین با انتقاد از قیمتگذاریهای دستوری برای گندم اظهار کرد: قیمت تضمینی گندم در گلستان مناسب نیست. از طرفی، کارخانجات آرد استان مجبورند گندمهای گلستان را از استانهای دیگر وارد کنند. این مسئله باعث آسیب به تولید و اشتغال در استان شده است.
نماینده مردم گرگان و آققلا با اشاره به تأثیر خشکسالیهای اخیر بر کشاورزی تأکید کرد: نیاز است دولت به کشاورزان گلستان کمکهای ویژهای ارائه دهد و علاوه بر آن، زنجیره صنایع تبدیلی در استان تقویت شود.
وی خواستار توجه ویژه به مرکز تحقیقات کشاورزی در استان و نوسازی تجهیزات کشاورزی شد و افزود: اگر به کشاورزی استان گلستان توجه نکنیم، در سالهای آینده با بحرانهای جدیتری روبهرو خواهیم شد.
