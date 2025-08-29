 خودکشی یک نظامی دیگر اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع صهیونیستی از خودکشی یک نظامی دیگر این رژیم خبر دادند.

رسانه صهیونیستی حدشوت با اشاره به خودکشی یک نظامی اسرائیلی اعلام کرد که این نظامی ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی در کفارسابا با شلیک گلوله به خود دست به خودکشی زده است.

این بیست و سومین مورد خودکشی در میان نظامیان اسرائیلی از ابتدای سال جاری است.

رسانه‌های صهیونیستی پیش از این اعلام کرده بودند که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۲۲ تن از نیروهای ارتش و سرویس‌های امنیتی اسرائیل خودکشی کرده‌اند.

نتایج تحقیقات داخلی صورت گرفته از سوی ارتش رژیم صهیونیستی بیانگر آن است که فشارهای روانی شدید و خستگی‌های پی در پی در کنار شوک‌هایی که در درگیری‌های میدانی غزه بر این نیروها وارد آمده، نقش فعالی در تنش‌های روانی نظامیان صهیونیست ایفا می‌کنند.

نتایج این تحقیقات همچنان نشان می‌دهد که جنگ فرسایشی در غزه و نبود اهداف مشخص از تداوم این جنگ باعث تضعیف روحیه نظامیان صهیونیست و افزایش نرخ خودکشی در میان آنها شده است.

طبق گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حداقل ۴۴ نظامی اشغالگر به دلیل علائم روانی ناشی از جنگ خودکشی کرده‌اند.