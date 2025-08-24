خودکشی یکی دیگر از افسران صهیونیستی حاضر در جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای صهیونیستی اعلام کردند که یک افسر اسرائیلی که در مرکز پلیس شهرک سدیروت در ضلع شمال شرقی نوار غزه کار میکرد، خودکشی کرد.
بر اساس این گزارش، این افسر پلیس پس از کشته شدن همکارانش در جریان جنگ علیه غزه دچار مشکلات روحی و روانی شده بود.
رسانههای صهیونیستی اعلام کردند که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۲۲ تن از نیروهای ارتش و سرویسهای امنیتی اسرائیل خودکشی کردهاند.
نتایج تحقیقات داخلی صورت گرفته از سوی ارتش رژیم صهیونیستی بیانگر آن است که فشارهای روانی شدید و خستگیهای پی در پی در کنار شوکهایی که در درگیریهای میدانی غزه بر این نیروها وارد آمده، نقش فعالی در تنشهای روانی نظامیان صهیونیست ایفا میکنند.
نتایج این تحقیقات همچنان نشان میدهد که جنگ فرسایشی در غزه و نبود اهداف مشخص از تداوم این جنگ باعث تضعیف روحیه نظامیان صهیونیست و افزایش نرخ خودکشی در میان آنها شده است.
طبق گزارش رسانههای رژیم صهیونیستی، از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حداقل ۴۴ نظامی اشغالگر به دلیل علائم روانی ناشی از جنگ خودکشی کردهاند.
