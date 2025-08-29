  1. استانها
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۲

دستگیری ۱۹۲ قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر در ایلام

ایلام - فرمانده انتظامی استان ایلام از دستگیری ۱۹۲ نفر قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی اظهار کرد: این طرح با رویکرد شهری عاری از معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر و به منظور ارتقاء امنیت اجتماعی شهروندان به مرحله اجرا درآمد.

وی اضافه کرد: بیستمین طرح آرامش در شهر به صورت همزمان درسطح استان با اولویت برخورد با فروشندگان مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر به مرحله اجرا گذاشته شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به کشف ۱۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر، تصریح کرد: باتلاش ماموران انتظامی دراجرای این طرح ۱۹۲ نفر از معتادان متجاهر و فروشندگان مواد مخدر جمع آوری و دستگیر، تعداد ۸ دستگاه خودرو توقیف و۳ هزار ۶۴۵ حبه انواع قرص مخدر و روان گردان کشف وضبط شد.

