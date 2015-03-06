باغ گیاه شناسی در دانشگاه بجنورد احداث می شود

موسی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این باغ در دانشگاه دولتی بجنورد و همزمان با هفته منابع طبیعی در زمینی به مساحت بیش از یک هکتار احداث می شود.

وی اظهار داشت: دراین باغ گونه های درختی مختلف كاشته و مشخصات درختچه ها نیز برای آشنایی دانشجویان در کنار آن نصب می شود.

به گفته این مقام مسئول، احداث این باغ می‌تواند به توسعه و ارتقای دانش و همچنین تحقیقات در زمینه گیاه شناسی کمک کند.

صابری در خصوص اعتبارات این اداره کل گفت: امسال اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری خراسان شمالی چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار استانی و نیز چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار ملی داشت که از این میزان اعتبار تاكنون به ترتیب ۷۰ و ۵۶ درصد تخصیص داده شده است.

وی اجرای هفت طرح استانی آبخیزداری، تامین و تولید نهال، توزیع ۳۸۰ هزار اصله نهال، بهره برداری از پروژه های مرتعی و جنگلداری، كشت پسته، احداث آبشخور، تشكیل تعاونی ها و آموزش حوزه ترسیب كربن و ... از جمله اقدامات اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان طی سالجاری عنوان كرد.

مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی، اجرای طرح حفاظت و حراست از جنگل، ترویج و توانمندسازی جوامع محلی در حوزه منابع طبیعی از محل اعتبارات ملی را نیز از دیگر اقدامات این اداره كل برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۵ تا ۲۱ اسفندماه به نام هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است.