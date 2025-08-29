  1. اقتصاد
مایکروسافت ۴ کارمند معترض به همکاری این شرکت با اسرائیل را اخراج کرد

شرکت مایکروسافت آمریکا ۴ کارمند خود را به خاطر اعتراض به همکاری این شرکت با اسرائیل در بحبوحه حملات به غزه، اخراج کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شرکت مایکروسافت آمریکا ۴ نفر از کارمندان خود را که به همکاری این شرکت با اسرائیل در سایه حملات علیه مردم فلسطین در غزه معترض بودند، اخراج کرد.

آنا هاتل و ریکی فاملی که این هفته در دفتر رئیس این شرکت در اعتراض به همکاری با اسرائیل بست نشسته بودند، در یک نامه صوتی از اخراج خود مطلع شده اند.

دو کارمند دیگر به نام‌های نسرین جرادت و جولیوس شأن هم که روبروی ساختمان مرکزی مایکروسافت به شکل اعتراضی چادر زده بودند نیز اخراج شده اند.

مایکروسافت می‌گوید این کارمندان سیاست‌های این شرکت را زیر پا گذاشته اند و اعتراضات اخیر در داخل مایکروسافت نگرانی‌های امنیتی جدی را ایجاد کرده است.

کارمندان مایکروسافت در قالب اعتراضی با نام «نه به آژر برای آپارتاید»، که واژه آژر نام یکی از نرم افزارهای تولیدی مایکروسافت است، خواستار توقف همکاری این شرکت با اسرائیل و پرداخت غرامت به فلسطینیان هستند.

هاتل طی بیانیه‌ای اعلام کرده که ما اینجا هستیم چرا که مایکروسافت در حال فراهم کردن ابزار نسل کشی فلسطینیان برای اسرائیل است و در عین حال این واقعیت را از کارمندانش پنهان می‌کند.

در بست نشستن اعتراضی در دفتر رئیس مایکروسافت ۷ نفر از معترضین توسط پلیس دستگیر شدند.

    • IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
      0 0
      پاسخ
      در روبیکا و سایر فضاهای مجازی و هر جای ممکن علیه این شرکت خائن تبلیغ واقعیت انها شود که پولی به این شرکت نرسد و این شرکت باید ورشکسته شود که با حمایت هایش از رژیم انسان کش برای کشتار مردم بیگناه و کودکان به پایان خود رسیده است

