خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: چند روز قبل کنفرانس فناوری تحت عنوان «Mind the teach» در شهر نیویورک با حضور «باراک رجف» رئیس گوگل اسرائیل برگزار می‌شود. در جریان این کنفرانس و زمانی که رئیس گوگل اسرائیل شروع به صحبت درباره پروژه‌ای جدید با همکاری شرکت‌های مطرح آمازون و گوگل می‌کند اتفاقی رخ می‌دهد که از نگاه رسانه‌ها دور نمی‌ماند و مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد.

ماجرا از این قرار است که همزمان با افزایش نجومی و روزافزون آمار شهیدان در غزه و محاصره و قحطی‌های شدید ساکنان فلسطین، گوگل به همراه دیگر ابرقدرت‌ها برنامه قراردادی میلیاردی به نام «نیمبوس» را اجرایی می‌کنند. به واسطه پروژه «نیمبوس»، ارتش و دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی به فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی، تجهیز خواهند شد و به دنبال آن اسرائیل به واسطه حامیان مالی خود به قدرت و نفوذ قابل توجهی دست پیدا خواهد کرد.

نکته مهم دیگر که در انعقاد این توافق بین گوگل و رژیم صهیونیستی در قالب پروژه نیمبوس وجود دارد، دسترسی این رژیم و عوامل آن در شرکت گوگل، به حجم قابل توجهی از داده‌ها و اطلاعات انسان‌ها در اقصی نقاط جهان است. به بیان دیگر از طریق پیوند نزدیکی که رژیم اسرائیل با شرکت‌هایی نظیر گوگل پیدا می‌کند، عملاً می‌تواند به داده‌های کلان این شرکت‌ها دست پیدا کند و از آنها در راستای اقدامات سرکوبگرانه و جاسوسی‌اش به ویژه علیه ملت فلسطین استفاده کند.

بسیاری معتقدند این پروژه، از نظر ضرورت توجه به گزاره «امنیت اطلاعات» در عرصه بین‌ المللی و همچنین رعایت استانداردهای حریم خصوصی، می‌تواند چیزی شبیه به یک فاجعه باشد. این جزئیات و نگرانی‌ها دلیلی است که کارمندان این شرکت را آشفته و معترض کرده تا جایی که در کنفرانس مربوط به این قرارداد یکی از مهندسان سابق سکوی ابری گوگل «google cloud» از جای خود برمی‌خیزد و اعتراض و انزجار خود را نسبت به اسرائیل و همکاری‌ها و مراوداتی که این شرکت قرار است با رژیم صهیونیستی داشته باشد فریاد می‌زند.

کارمند گوگل در این کنفرانس می‌گوید: «من از ساختن فناوری که نسل‌کشی را تقویت می‌کند خودداری می‌کنم.» او در حالی که توسط مأموران به بیرون از سالن کنفرانس رانده می‌شد با صدای بلندتری حمایت خود را نسبت به فلسطین به گوش همه می‌رساند.

حالا خبر اخراج این کارمند گوگل، چند روزی است که در رسانه‌ها در حال دست به دست شدن است. سخنگوی گوگل نیز در پاسخ به علت اخراج کارمند معترض به توافق با اسرائیل، بدون اشاره به ماجرای اصلی یعنی فلسطین، گفته است که این شخص به خاطر دخالت در یک رویداد رسمی اخراج شده است. این در حالی است که گروه‌های حقوق بشری معتقدند این فرد به دلیل اعتراض به کشتار مردم غزه توسط اسرائیل اخراج شده است.

در همین حال، کمپین «No Tech For Apartheid» به معنی «هیچ فناوری برای آپارتاید وجود ندارد» بیانیه‌ای را در مورد اخراج مهندس گوگل منتشر کرد. در این بیانیه آمده بود: «اهداف گوگل واضح است. این شرکت در تلاش است تا کارگران را ساکت کند تا نارسایی‌های اخلاقی آنها را پنهان کند. گوگل اولین نسل‌کشی مبتنی بر هوش مصنوعی را از طریق پروژه Nimbus فعال می‌کند. گوگل و آمازون از طریق این قرارداد به دولت آپارتاید اسرائیل و کارزار نسل‌کشی غزه علیه فلسطینیان کمک می‌کنند.» در این بیانیه یادآوری شده است: «گوگل به جای تمیز کردن خانه خود و کنار گذاشتن قرارداد خود با یک رژیم نسل‌کش، کارگران خود را با مشت می‌کوبد.»

همچنین مهندس نرم‌افزار اخراج شده، در بیان احساسش نسبت به اینکه کار خود را از دست داده، در بیانیه‌ای گفت: «مفتخرم که به خاطر عدم حمایت از کشتار و نسل‌کشی اخراج شده‌ام.»

خبرها حاکی از آن است که بیش از ۶۰۰ کارمند گوگل، نامه‌ای داخلی به رهبری بازاریابی این شرکت نوشته‌اند و از شرکت فناوری خواسته‌اند حمایت مالی خود از انجمن «Mind the Tech» را که رجف، رئیس گوگل اسرائیل درباره آن صحبت کرده بود را کنار بگذارد. در این نامه آمده است: «لطفاً از Mind the Tech کنار بکشید، عذرخواهی کنید و در کنار کارمندان گوگل و مشتریانی باشید که از تلفات جانی عظیم در غزه ناامید شده‌اند؛ ما نیاز داریم که گوگل بهتر از اینها عمل کند.»

زمان زیادی است که گوگل به دلیل روابطی که با آمریکا و نسل‌کشی‌های اسرائیل دارد به محلی برای اعتراض کارمندانش تبدیل شده، اعتراضی که اغلب منجر به اخراج یا استعفای اجباری آنها از سمت شغلی‌شان می‌شود. البته این شرکت خیلی وقت است که حمایت خود از رژیم صهیونیستی را در دستور کار قرار داده و علیه فلسطین اقدام می‌کند.

چهارم مرداد سال ۹۹ بود که خبرگزاری فرانسه اطلاع داد بنا بر گزارش مؤسسات رسانه‌ای و رسانه‌های اجتماعی نام «فلسطین» از نقشه گوگل (Google Maps) حذف شده است. این مؤسسات معترض شده بودند که مرورگر گوگل، اسم فلسطین را از نقشه‌های خود حذف کرده و نام یک رژیم اشغالگر را جایگزین کرده است. اما این شرکت در دروغی آشکار و غیر قابل باور اعلام کرد نام فلسطین از ابتدا در این نقشه‌ها قرار نگرفته بود. همان روزها این اقدام شرکت‌های آمریکایی را نقض آشکار حقوق فلسطین و جانبداری مستقیم از رژیم اسرائیل توصیف شد و فعالان و حامیان فلسطین آن را مصداق همسویی این شرکت‌ها با اقدامات آمریکا و اسرائیل دانستند.

حالا که نتیجه حمایت شرکت‌های قدرتمند و ابرکمپانی‌ها از رژیم اسرائیل و نسل‌کشی در فلسطین برای عموم مردم دنیا محرز شده است، کارمندان این شرکت‌ها دست به اعتراض علیه آنها زده‌اند. ماجرای اخراج کارمند گوگل، نمونه‌های مشابه متعددی دارد که در ماه‌های اخیر در شرکت‌های مختلف اروپایی و آمریکایی رخ داده است. تنها چند روز از طوفان الاقصی گذشته بود که خبر رسید «دیوید ولاسکو» یکی از سردبیران ارشد مجله معروف هنری «Artforum» نامه‌ای در حمایت از مردم فلسطین نوشته و آن را به امضای جمعی از کارکنان این مجله رسانده و در پی این اقدام اخراج شده است.

علاوه بر این، مدتی است ویدئوهای زیادی از حامیان فلسطین منتشر می‌شود که در کنفرانس‌های مختلف نسبت به کسانی که از صهیونیست‌ها حمایت می‌کنند، اعتراض کوبنده‌ای داشته و آنها را محکوم می‌کنند. برای اطلاع از جزئیات این موارد، پرونده «غم، غزه، مقاومت» را دنبال کنید.