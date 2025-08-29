داوری: تغییر نسل در بسکتبال ایران یک تحول بزرگ بود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد داوری در گفتگو با برنامه «ورزش و مردم» و با اشاره به کسب عنوان سومی تیم ملی ایران در رقابت‌های کاپ آسیا و تاکید بر جوان‌گرایی انجام شده در تیم اظهار کرد: جوان‌گرایی در بسکتبال ایران موضوعی بود که باید خیلی زودتر اتفاق می‌افتاد. خوشحالیم که از ابتدای دوره مسئولیت بنده این تغییرات عملی شد و خوشبختانه بازیکنان نیز با تمام توان تلاش کردند تا این امر به خوبی پیش برود.

وی افزود: در چند سال اخیر اتفاقات خوبی در تیم پنج‌نفره بانوان هم رخ داده است. همچنین در بحث تغییر نسل سعی شد شرایطی فراهم شود تا بتوانیم یک تحول بزرگ رقم بزنیم. بچه‌های ما واقعاً کار بزرگی را در شرایط سخت انجام دادند تیم سه‌نفره ما نیز عملکرد مطلوبی داشت.

رئیس فدراسیون بسکتبال در ادامه در خصوص ورود استقلال به لیگ برتر گفت: بحث باشگاهی را کاملاً از فدراسیون جدا کرده‌ایم و این موضوع بر عهده سازمان لیگ است. آقای درویش خودشان سابقه بسکتبال دارند و امیدواریم در سال‌های آینده پرسپولیس هم تیم بدهد. قطعاً حضور تماشاگران نقش مهمی در حمایت از باشگاه‌ها دارد. در حال حاضر تیم‌هایی مانند کاله، گل‌گهر و آبادان با پشتوانه پرشور هواداران فعالیت می‌کنند و امیدواریم حضور استقلال در لیگ برتر نیز به تقویت و تداوم این روند کمک کند.

داوری در پایان با اشاره به حمایت‌های وزارت ورزش تصریح کرد: از وزارت ورزش و شخص وزیر تشکر می‌کنم که کمک کردند تا بتوانیم کمپ بسکتبال را بگیریم. این موضوع برای توسعه بیشتر رشته بسیار مهم است. البته هنوز برخی مشکلات اداری وجود دارد که در حال برطرف شدن است تا بتوانیم یک کمپ استاندارد و عالی داشته باشیم. بحث بودجه هم در این زمینه بسیار مهم بود چرا که رقم سنگینی مطرح بود اما خوشبختانه با حمایت‌های انجام‌شده شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.