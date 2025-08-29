حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی از اواخر امشب تا شنبه بعد از ظهر فراساحل شمالی متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از شنبه شب تا دوشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان مورد انتظار است و در این مدت غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف گاهی کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: جهت وزش باد غالباً جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از امشب در فراساحل شمالی و مرکزی ۱۲ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و از امشب در فراساحل شمالی و مرکزی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر پیش بینی می‌شود.